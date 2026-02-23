Grundsatzdebatte beim FC Bayern nach "Harakiri"-Aktion: Joshua Kimmich erlebt im neuen Jahr eine Formkrise

Sportvorstand Max Eberl sprach Kim anschließend durchaus überraschend von jeglicher Schuld frei. "Mit dem Tor hat Min-Jae nichts zu tun", betonte Eberl. Verantwortlich dafür sei nach Ansicht des Münchner Sportvorstands einzig und allein Kimmich, der Kim mit seiner "Harakiri"-Aktion unnötig in die Bredouille gebracht habe.

Im Zuge dessen entbrannte beim FC Bayern eine Grundsatzdebatte: Was tun in derartigen Situationen? Kimmich schwört auch unter großem Druck auf spielerische Lösungen, ansonsten ginge irgendwann die Münchner "DNA" verloren und die Gegner könnten sich besser auf den FC Bayern einstellen. Eberl befand: "Wenn die Gefahr zu groß wird, heißt es irgendwann auch mal löschen."

Ganz unabhängig davon passt sein zweifellos zu riskantes Zuspiel ins Bild, das Kimmich aktuell abgibt. Nach einer überragenden Hinrunde baute der 31-jährige Münchner Chefstratege seit seiner ausgedehnten Winterpause ab. Wegen Sprunggelenksproblemen verpasste Kimmich das letzte Spiel des alten und die ersten beiden Spiele des neuen Jahres, anschließend wurde er zweimal nur eingewechselt - beim 5:1 gegen RB Leipzig hatte er immerhin noch Anteil an der beeindruckenden Wende nach der Pause. Seitdem aber fand Kimmich nicht zurück zu alter Stärke: Aktuell leistet er sich zu viele Fehler und ist zudem nicht mehr so präsent wie zuvor.