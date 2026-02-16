Große Überraschung! Jude Bellingham nennt Spieler, der zu wenig Anerkennung bekommt

Bellingham fällt derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Tuchel, der unlängst seinen Vertrag in England bis 2028 verlängert hat, sagte auf die Frage nach Bellingham bei der Auslosung der UEFA Nations League: "Der Verein [Real Madrid] ist etwas zurückhaltender, was die Dauer seiner Genesung angeht. Jude gibt alles, und wie wir ihn kennen, ist er entschlossen und sehr professionell."

Der 52-Jährige erklärte weiter: "Er wird alles versuchen, um im März bei uns zu sein. Natürlich stehen wir in Kontakt, das ist ganz normal, und wir wünschen ihm alles Gute. Wir werden ihm helfen und ihn unterstützen, wo immer wir können. Es ist ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit."

Tuchel, bei dem Bellginham keinen leichten Stand hatte, äußerte dabei auch leise Zweifel. Er führte weiter aus: "Ich persönlich bin optimistisch [was Bellinghams Fitness angeht]. Aber ich bin mir nicht sicher."