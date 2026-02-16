Real-Madrid-Star Jude Bellingham hat verraten, welcher Fußballer seiner Meinung nach eine höhere Wertschätzung verdient hätte. In einer Fragerunde auf Instagram im Rahmen seiner neuen Rolle als Laureus-Sportbotschafter nannte er einen Mitspieler aus der englischen Nationalmannschaft.
Große Überraschung! Jude Bellingham nennt Spieler, der zu wenig Anerkennung bekommt
Jordan Henderson, antwortete Bellingham nach kurzem Überlegen auf die Frage, welcher Spieler seiner Ansicht nach zu wenig Anerkennung erhalte. Der ehemalige Kapitän des FC Liverpool war 2023 nach Saudi-Arabien gewechselt, nur ein halbes Jahr später aber nach Europa zurückgekehrt und spielt nach eineinhalb Jahren bei Ajax Amsterdam inzwischen wieder in der Premier League, beim FC Brentford.
Der 35-Jährige wurde von Nationaltrainer Thomas Tuchel im Oktober und November 2025 auch für die Three Lions nominiert und kam in den WM-Qualifikationsspielen gegen Lettland und Serbien jeweils für gut eine halbe Stunde zum Einsatz.
Bellingham nennt größte Enttäuschung seiner Karriere
Im Rahmen der Fragerunde antwortete der Mittelfeldspieler auch auf die Frage, mit welchem Sportler aus einer anderen Sportart er gerne einmal tauschen würde. Bellingham nannte den Cricket-Spieler Ben Stokes.
Außerdem sprach er über die bisher größte Enttäuschung seiner Karriere. Für den 22-Jährigen ist dies die am letzten Spieltag verpasste Meisterschaft mit Borussia Dortmund in der Saison 2022/23. "Danke, dass ihr mich daran erinnert", scherzte der ehemalige BVB-Profi. Die Borussia hatte vor dem 34. Spieltag auf Platz eins gelegen, zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 aber nur 2:2 gespielt und war aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nur auf Platz zwei hinter dem damals von Tuchel trainierten FC Bayern gelandet.
Bellingham hofft, bei den Länderspielen im März wieder fit zu sein
Bellingham fällt derzeit wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Tuchel, der unlängst seinen Vertrag in England bis 2028 verlängert hat, sagte auf die Frage nach Bellingham bei der Auslosung der UEFA Nations League: "Der Verein [Real Madrid] ist etwas zurückhaltender, was die Dauer seiner Genesung angeht. Jude gibt alles, und wie wir ihn kennen, ist er entschlossen und sehr professionell."
Der 52-Jährige erklärte weiter: "Er wird alles versuchen, um im März bei uns zu sein. Natürlich stehen wir in Kontakt, das ist ganz normal, und wir wünschen ihm alles Gute. Wir werden ihm helfen und ihn unterstützen, wo immer wir können. Es ist ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit."
Tuchel, bei dem Bellginham keinen leichten Stand hatte, äußerte dabei auch leise Zweifel. Er führte weiter aus: "Ich persönlich bin optimistisch [was Bellinghams Fitness angeht]. Aber ich bin mir nicht sicher."
Die Zahlen von Jude Bellingham bei Real Madrid in der Saison 2025/26
- Spiele: 28
- Spielminuten: 1974
- Tore: 6
- Assists: 4