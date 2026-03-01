Kaua Santos könnte Eintracht Frankfurt womöglich erneut lange Zeit fehlen. Der Torhüter der Eintracht zog sich bei einem heftigen Zusammenprall mit dem Freiburger Igor Matanovic nur 17 Sekunden nach Spielbeginn eine Knieverletzung zu und musste nach längerer Unterbrechung vom Platz.
Große Sorgen bei Eintracht Frankfurt! Verletzungsdrama um Kaua Santos nach nur 17 Sekunden
Kaua Santos will erst weitermachen und muss dann doch runter
Nachdem Schiedsrichter Christian Dingert die Partie schon wieder freigegeben hatte und Santos den Anschein erweckte, weitermachen zu können, setzte sich der Brasilianer wieder auf den Rasen und hielt sich die Hände frustriert vors Gesicht.
Der 22-Jährige hatte sich erst im April des vergangenen Jahres das Kreuzband gerissen und sich den Stammplatz zwischen den Pfosten bei der SGE vom im Sommer verpflichteten Michael Zetterer im Saisonverlauf zurückerobert.
Riera stellt sich bei Eintracht Frankfurt voll hinter Kaua Santos
Obwohl er sich auch in der laufenden Spielzeit den ein oder anderen schweren Patzer leistete und sogar von Teamkollegen in den Senkel gestellt wurde, stellte sich der neue Eintracht-Trainer Albert Riera zuletzt demonstrativ hinter den durchaus in der Kritik stehenden Santos.
"Kaua Santos hat fantastische Eigenschaften. Er ist sehr mutig, zwei Meter groß, kommt raus und ist schnell - er hat alles. Wir alle machen manchmal Fehler. Aber er hat die Eigenschaften eines Top-Torhüters", schwärmte der Spanier Mitte Februar: "Ich möchte, dass er noch mehr herauskommt, denn er hat den Körper dafür. Er muss den gesamten Strafraum dominieren. Wenn er beim Herauskommen manchmal einen Fehler macht, liegt die Verantwortung bei mir, weil ich das von ihm verlange. Ich will, dass er Situationen verhindert, in denen der Stürmer den Ball berühren könnte."
Und genau bei einer solchen Aktion verletzte sich der Brasilianer nun womöglich erneut folgenschwer. Matanovic wetzte einem lange Ball in die Spitze hinterher, Kaua Santos kam herausgesprintet und erreichte gerade noch vor dem Freiburger Angreifer den Ball und drosch diesen weg. Beim Zusammenprall wurde erneut das rechte Knie von Santos in Mitleidenschaft gezogen.
Torhüter-Chaos bei Eintracht Frankfurt: Zetterer, Kaua Santos und wieder umgekehrt
In jenem Knie hatte er sich im April 2025 im Europa-League-Viertelfinale gegen Tottenham bereits das Kreuzband gerissen. Besonders bitter: Die Aktion spiegelte schon damals die Fehleranfälligkeit des Schlussmannes wider. Im Rückspiel knallte Santos beim Herauslaufen frontal mit James Maddison zusammen, verursachte somit einen Strafstoß und verletzte sich dabei selbst schwer.
Es folgte schon im Juni ein wundersames Comeback nur knapp drei Monate nach dem erlittenen Kreuzbandriss. Allerdings erlitt er schon Ende Juli einen erneuten Rückschlag und verpasste den Saisonstart, weshalb die Eintracht in Michael Zetterer von Werder Bremen kurz vor Ende des Transferfenster einen Konkurrente um die Stammkeeperposition verpflichteten.
Als Santos sich zurückmeldete, musste Zetterer wieder auf die Bank, wurde aber nur wenige Wochen später wieder von Trainer Dino Toppmöller eingesetzt, weil die Eintracht-Defensive und Santos selbst immer unsicherer agierten. Nach acht Spielen und dem Jahreswechsel schenkte Toppmöller aber erneut Kaua Santos wieder das Vertrauen.
Das zahlte sich letztlich nicht aus: Die Eintracht kassierte in den fünf ersten Bundesligaspielen 2026 im Schnitt drei Treffer pro Partie und Toppmöller musste gehen. Für Zetterer änderte sich jedoch zunächst nichts: Riera outete sich sofort als großer Fan von Kaua Santos. Nun aber erhält der Ex-Werderaner erneut seine Chance - wenn auch gezwungenermaßen.
Kaua Santos und Michael Zetterer bei Eintracht Frankfurt: Statistiken im Vergleich
- Kaua Santos: 42 Gegentore in 15 Spielen
- Michael Zetterer: 30 Gegentore in 18 Spielen