Große Sorgen bei Eintracht Frankfurt! Verletzungsdrama um Kaua Santos nach nur 17 Sekunden

Obwohl er sich auch in der laufenden Spielzeit den ein oder anderen schweren Patzer leistete und sogar von Teamkollegen in den Senkel gestellt wurde, stellte sich der neue Eintracht-Trainer Albert Riera zuletzt demonstrativ hinter den durchaus in der Kritik stehenden Santos.

"Kaua Santos hat fantastische Eigenschaften. Er ist sehr mutig, zwei Meter groß, kommt raus und ist schnell - er hat alles. Wir alle machen manchmal Fehler. Aber er hat die Eigenschaften eines Top-Torhüters", schwärmte der Spanier Mitte Februar: "Ich möchte, dass er noch mehr herauskommt, denn er hat den Körper dafür. Er muss den gesamten Strafraum dominieren. Wenn er beim Herauskommen manchmal einen Fehler macht, liegt die Verantwortung bei mir, weil ich das von ihm verlange. Ich will, dass er Situationen verhindert, in denen der Stürmer den Ball berühren könnte."

Und genau bei einer solchen Aktion verletzte sich der Brasilianer nun womöglich erneut folgenschwer. Matanovic wetzte einem lange Ball in die Spitze hinterher, Kaua Santos kam herausgesprintet und erreichte gerade noch vor dem Freiburger Angreifer den Ball und drosch diesen weg. Beim Zusammenprall wurde erneut das rechte Knie von Santos in Mitleidenschaft gezogen.