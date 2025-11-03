Große Sorge bei PSG! Topstar für Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München fraglich

Dembele hatte sich Anfang September eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war in der Folge mehrere Wochen ausgefallen. Vor knapp zwei Wochen gab er beim 7:2-Sieg in der Königsklasse gegen Bayer 04 Leverkusen dann sein Comeback, eine Partie über die volle Distanz absolvierte er seitdem allerdings noch nicht.

Am Sonntag nahm Dembele normal am Trainingsbetrieb der Pariser teil, laut L'Equipe könnte PSG-Trainer Luis Enrique dennoch freiwillig auf den 28-Jährigen verzichten, um das Risiko einer schwereren Verletzung zu minimieren.