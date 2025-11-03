Paris Saint-Germain muss für das Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München möglicherweise auf Ousmane Dembele verzichten.
Große Sorge bei PSG! Topstar für Champions-League-Duell gegen den FC Bayern München fraglich
WAS IST PASSIERT?
Wie aus einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe hervorgeht, plagt sich der amtierende Ballon-d'Or-Titelträger nach wie vor mit Oberschenkelproblemen herum. Ein Einsatz gegen den deutschen Rekordmeister am Dienstagabend ist daher noch fraglich.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Dembele hatte sich Anfang September eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war in der Folge mehrere Wochen ausgefallen. Vor knapp zwei Wochen gab er beim 7:2-Sieg in der Königsklasse gegen Bayer 04 Leverkusen dann sein Comeback, eine Partie über die volle Distanz absolvierte er seitdem allerdings noch nicht.
Am Sonntag nahm Dembele normal am Trainingsbetrieb der Pariser teil, laut L'Equipe könnte PSG-Trainer Luis Enrique dennoch freiwillig auf den 28-Jährigen verzichten, um das Risiko einer schwereren Verletzung zu minimieren.
WUSSTEST DU?
Mit Sicherheit ausfallen wird Offensivkollege Desire Doue, der sich im Ligue-1-Spiel gegen den FC Lorient unter der Woche eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte und nun mehrere Wochen pausieren muss.
WIE GEHT ES WEITER?
Bayern und PSG treffen am Dienstagabend im Parc des Princes in Frankreichs Hauptstadt Paris aufeinander. Beide Mannschaften haben in der Königsklasse bislang eine makellose Bilanz vorzuweisen. Während die Münchner ihre drei Spiele gegen Chelsea, Pafos und Brügge allesamt gewinnen konnten, schlugen die Franzosen Atalanta, Barcelona und Leverkusen.
In der Tabelle bedeutet dies für beide Teams derzeit die Plätze eins und zwei, was die direkte Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten würde.