Große Schwäche! Hier ist der FC Bayern München das schlechteste Team der Bundesliga

Für Borussia Dortmund war Schlotterbecks Tor wiederum der zwölfte Treffer nach einem ruhenden Ball in diesem Kalenderjahr, was ebenfalls einen Bestwert im deutschen Oberhaus bedeutet. Auch trafen die Schwarzgelben erstmals in jedem der ersten 24 Bundesliga-Spiele einer Saison.

Die Münchner hingegen blieben in den ersten 45 Minuten weitestgehend ungefährlich - so kam der Rekordmeister nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0.27. Noch nie lag dieser Wert in einer ersten Hälfte eines Pflichtspiel in der Saison 2025/26 so tief.