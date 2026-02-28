Damit schluckte der deutsche Rekordmeister in der laufenden Bundesliga-Saison nun schon elf Treffer nach einem gegnerischen Standard. Bei insgesamt 22 Gegentoren entspricht das einem Anteil von 50 Prozent - kein anderes Team weist eine ähnlich schlechte Statistik auf.
Große Schwäche! Hier ist der FC Bayern München das schlechteste Team der Bundesliga
Nationalspieler Nico Schlotterbeck hatte beim 'Klassiker' am Samstagabend in der 18. Spielminute nach einem Eckball von Mitspieler Daniel Svensson zum 1:0 für die Schwarzgelben eingenickt. Bereits einige Minuten zuvor war der Innenverteidiger wegen eines rüden Foulspiels gegen Bayerns Josip Stanisic im Mittelpunkt gestanden.
Bayern bleibt in erster Halbzeit gegen den BVB ungefährlich
Für Borussia Dortmund war Schlotterbecks Tor wiederum der zwölfte Treffer nach einem ruhenden Ball in diesem Kalenderjahr, was ebenfalls einen Bestwert im deutschen Oberhaus bedeutet. Auch trafen die Schwarzgelben erstmals in jedem der ersten 24 Bundesliga-Spiele einer Saison.
Die Münchner hingegen blieben in den ersten 45 Minuten weitestgehend ungefährlich - so kam der Rekordmeister nur auf einen Expected-Goals-Wert von 0.27. Noch nie lag dieser Wert in einer ersten Hälfte eines Pflichtspiel in der Saison 2025/26 so tief.
FC Bayern München vs. BVB: Die letzten Duelle
Wettbewerb Heim Gast Ergebnis Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 Bundesliga FC Bayern München Borussia Dortmund 2:2 Bundesliga Borussia Dortmund FC Bayern München 1:1
