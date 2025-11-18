Große Probleme in der Kabine von Real Madrid? Karim Benzema äußert Kritik an Kylian Mbappe

Im Interview mit der spanischen Zeitung AS erklärte der Franzose, dass die Königlichen unter ihrem neuen Trainer Xabi Alonso zwar ansehnlichen und erfolgreichen Fußball spielen würden, auf dem Platz allerdings eine echte Führungsfigur fehle.

"Der Fußball ist jetzt anders, er ist etwas ganz anderes. Man kann das nicht vergleichen. Das aktuelle Real Madrid hat vielleicht mehr zu bieten, aber es fehlt ein echter Anführer", erklärte Benzema. Der derzeitige Kader sei "sehr jung, viele von ihnen spielen für ihre Nationalmannschaften und sind dort die Anführer, sie haben Champions-League-Erfahrung".

Diesbezüglich forderte der 37-Jährige allen voran von Mbappe, künftig mehr Verantwortung zu übernehmen: "Er muss sich mehr auf die Momente konzentrieren, in denen Real Madrid ihn braucht, denn er hat alles, was dafür nötig ist. Es wird Spiele geben, in denen Mbappe den Ball nicht berührt. Was wir von Kylian erwarten ist, dass er die Chancen nutzt, wenn er sie bekommt."