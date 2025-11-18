Karim Benzema hat Kritik an der Kaderhierarchie bei Real Madrid geäußert und dabei vor allem Kylian Mbappe in die Pflicht genommen.
Große Probleme in der Kabine von Real Madrid? Karim Benzema äußert Kritik an Kylian Mbappe
Benzema: "Es fehlt ein echter Anführer"
Im Interview mit der spanischen Zeitung AS erklärte der Franzose, dass die Königlichen unter ihrem neuen Trainer Xabi Alonso zwar ansehnlichen und erfolgreichen Fußball spielen würden, auf dem Platz allerdings eine echte Führungsfigur fehle.
"Der Fußball ist jetzt anders, er ist etwas ganz anderes. Man kann das nicht vergleichen. Das aktuelle Real Madrid hat vielleicht mehr zu bieten, aber es fehlt ein echter Anführer", erklärte Benzema. Der derzeitige Kader sei "sehr jung, viele von ihnen spielen für ihre Nationalmannschaften und sind dort die Anführer, sie haben Champions-League-Erfahrung".
Diesbezüglich forderte der 37-Jährige allen voran von Mbappe, künftig mehr Verantwortung zu übernehmen: "Er muss sich mehr auf die Momente konzentrieren, in denen Real Madrid ihn braucht, denn er hat alles, was dafür nötig ist. Es wird Spiele geben, in denen Mbappe den Ball nicht berührt. Was wir von Kylian erwarten ist, dass er die Chancen nutzt, wenn er sie bekommt."
Viele Stars angeblich mit Strenge von Xabi Alonso unzufrieden
Neben seinem Landsmann nannte Benzema noch eine Reihe weiterer Real-Stars, die sich aufgrund ihres Status im Klub nicht verstecken dürften. "Ich denke, Vinicius, Rodrygo, Bellingham ... sie alle müssten mehr miteinander kommunizieren."
Unabhängig von der Kritik Benzemas läuft es sportlich für die Königlichen derzeit gut. In der spanischen Liga führt Alonsos Mannschaft mit 31 Zählern nach zwölf Spielen die Tabelle an, in der Champions League gewann man immerhin drei der bisherigen vier Partien.
Dennoch hagelte es in den vergangenen Wochen ein ums andere Mal Kritik am teilweise zu kopflosen Auftreten der Blancos in einigen Spielen. Der derzeitige Kapitän Daniel Carvajal fällt mit einer Knieverletzung länger aus, mit David Alaba und Antonio Rüdiger sind auch zwei seiner Stellvertreter aktuell verletzt.
Mit dem 33-jährigen Schlussmann Thibaut Courtois steht lediglich ein richtig routinierter Profi regelmäßig in der Startelf, viele Stammspieler befinden sich dagegen erst in ihren frühen 20ern. Zudem häufen sich die Gerüchte, dass viele Topstars der Königlichen mit den strengen Vorgaben Alonsos unzufrieden seien.
Real Madrid: Die kommenden Spiele
- 23. November vs. FC Elche (LaLiga)
- 26. November vs. Olympiacos (Champions League)
- 30. November vs. FC Girona (LaLiga)