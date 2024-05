Der Drittliga-Aufsteiger der Hollywood-Stars hat große Pläne - doch bei der Umsetzung gibt es Probleme.

Der AFC Wrexham will sein "SToK Cae Ras Stadion" nach dem Aufstieg in die League One (dritte englische Liga) von 12.600 auf 50.000 Plätze erweitern. Laut The Athletic gibt es allerdings einige Probleme bei der Umsetzung - unter anderem wegen eines Pubs.