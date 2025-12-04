"Grausam beraubt": Florian Wirtz und Mohamed Salah dominieren nach dem 1:1 des FC Liverpool gegen Sunderland die Schlagzeilen

"Liverpool entkommt mit einem Punkt, aber es gibt kaum glückliche Gesichter im Anfield. Das Heim-Publikum ist entgeistert, während Mohamed Salah Neuland betritt", analysierte das Blatt und verwies damit auf die Tatsache, dass der Ägypter Salah zum ersten Mal in seiner Zeit bei den Reds in zwei aufeinanderfolgenden Spielen nur von der Bank kam.

Der 33-Jährige hatte Ende der vergangenen Saison seinen auslaufenden Vertrag nach langem Hin und Her um zwei Jahre verlängert, ob der Superstar die Rolle als Reservist dauerhaft annimmt, bleibt allerdings abzuwarten.

Liverpool hilft das Unentschieden gegen Sunderland nur marginal weiter. Das Team von Cheftrainer Arne Slot hängt nach dem ersten Remis der Spielzeit mit 22 Punkten weiterhin auf dem achten Platz der Premier-League-Tabelle fest.

Wirtz blickte nach vorne: "Wir tun alles dafür, um wieder zurückzukommen und Spiele zu gewinnen." Das Ziel sei klar: "Wir wollen an der Tabellenspitze stehen und müssen einfach weiter hart arbeiten, dann wird sich hoffentlich etwas ändern."