Liverpool v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Leopold Grünwald

"Grausam beraubt": Florian Wirtz und Mohamed Salah dominieren nach dem 1:1 des FC Liverpool gegen Sunderland die Schlagzeilen

Schönes Solo, guter Abschluss, Ball drin, trotzdem nicht der Torschütze: Florian Wirtz wird beim FC Liverpool weiterhin vom Pech verfolgt. Dennoch wird der Deutsche in England für seinen Auftritt gegen Sunderland gefeiert.

Florian Wirtz ist beim 1:1 (0:0) des FC Liverpool gegen den AFC Sunderland am Mittwochabend in der Premier League nur knapp an seinem ersten Tor im Trikot der Reds vorbeigeschrammt und hat dafür mitleidige Worte in der sonst gnadenlosen englischen Presse geerntet.

Der Deutsche kam beim Stand von 0:1 für Sunderland nach einem schönen Dribbling im Strafraum der Gäste auf der Höhe des Elfmeterpunktes zum Abschluss. Sein Schuss landete im Netz, wurde aber durch Nordi Mukiele, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden bei Bayer 04 Leverkusen, unhaltbar abgefälscht.

  • Auf dem Spielberichtsbogen tauchte schließlich nicht Wirtz sondern Mukiele als (Eigen-)Torschütze auf, womit Wirtz weiterhin sowohl auf seinen ersten Treffer überhaupt für Liverpool als auch auf seine erste Torbeteiligung in der Premier League wartet.

    Der deutsche Nationalspieler wollte sein Fast-Tor nicht überbewerten. "Das spielt heute keine Rolle, wir haben unentschieden gespielt und wollten heute gewinnen. Wir hatten Pech", sagte er nach dem Match. Sein Teamkollege Curtis Jones fühlte dennoch mit Wirtz: "Er läuft so viel. Es ist eine Schande, dass das als Eigentor gewertet wird."

    • Werbung
  • Florian WirtzGetty Images

    Wirtz "grausam beraubt"

    Die Medien auf der Insel nahmen ebenfalls Anteil an der Situation des Neuzugangs, der im Sommer für kolportierte 125 Millionen Euro aus Leverkusen zum englischen Rekordmeister gewechselt war. "Wirtz kommt zur Rettung, aber wird seines ersten Reds-Tores grausam beraubt", titelte etwa die notorisch kritische Sun nach der Partie.

    Auch der Guardian stellte den 22-Jährigen in den Fokus. "Wirtz liefert, aber glanzloses Liverpool wird von Sunderland aufgehalten", schrieb das Zeitung. Die Daily Mail konzentrierte sich dagegen auf einen anderen bemerkenswerten Umstand.

  • Mohamed Salah Liverpool Premier League 2025-26Getty

    "Das Heim-Publikum ist entgeistert"

    "Liverpool entkommt mit einem Punkt, aber es gibt kaum glückliche Gesichter im Anfield. Das Heim-Publikum ist entgeistert, während Mohamed Salah Neuland betritt", analysierte das Blatt und verwies damit auf die Tatsache, dass der Ägypter Salah zum ersten Mal in seiner Zeit bei den Reds in zwei aufeinanderfolgenden Spielen nur von der Bank kam.

    Der 33-Jährige hatte Ende der vergangenen Saison seinen auslaufenden Vertrag nach langem Hin und Her um zwei Jahre verlängert, ob der Superstar die Rolle als Reservist dauerhaft annimmt, bleibt allerdings abzuwarten.

    Liverpool hilft das Unentschieden gegen Sunderland nur marginal weiter. Das Team von Cheftrainer Arne Slot hängt nach dem ersten Remis der Spielzeit mit 22 Punkten weiterhin auf dem achten Platz der Premier-League-Tabelle fest.

    Wirtz blickte nach vorne: "Wir tun alles dafür, um wieder zurückzukommen und Spiele zu gewinnen." Das Ziel sei klar: "Wir wollen an der Tabellenspitze stehen und müssen einfach weiter hart arbeiten, dann wird sich hoffentlich etwas ändern."

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-SUNDERLANDAFP

    FC Liverpool: die nächsten Partien

    • Samstag, 6. Dezember 2025, 18:30 Uhr: Leeds United (A)
    • Dienstag, 9. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Inter Mailand (A)
    • Samstag, 13. Dezember 2025, 16:00 Uhr: Brighton & Hove Albion (H)
    • Samstag, 20. Dezember 2025, 18:30 Uhr: Tottenham Hotspur (A)
    • Samstag, 27. Dezember 2025, 16:00 Uhr: Wolverhampton Wanderers (H)
Premier League
Leeds crest
Leeds
LEE
Liverpool crest
Liverpool
LIV