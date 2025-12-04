"Grausam beraubt": Florian Wirtz und Mohamed Salah dominieren nach dem 1:1 des FC Liverpool gegen Sunderland die Schlagzeilen

Florian Wirtz ist beim 1:1 (0:0) des FC Liverpool gegen den AFC Sunderland am Mittwochabend in der Premier League nur knapp an seinem ersten Tor im Trikot der Reds vorbeigeschrammt und hat dafür mitleidige Worte in der sonst gnadenlosen englischen Presse geerntet.
Der Deutsche kam beim Stand von 0:1 für Sunderland nach einem schönen Dribbling im Strafraum der Gäste auf der Höhe des Elfmeterpunktes zum Abschluss. Sein Schuss landete im Netz, wurde aber durch Nordi Mukiele, seinen ehemaligen Mannschaftskameraden bei Bayer 04 Leverkusen, unhaltbar abgefälscht.