"Glauben Sie, dass ich es schon verdient habe?" Thomas Tuchel kokettiert gegenüber englischen Medien mit einer wichtigen Sache

Tuchel, der nach Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello der dritte ausländische Nationaltrainer Englands ist, sagte dazu gegenüber Medienvertretern: "Ich werde es mir mit Ergebnissen verdienen, indem ich eine Gruppe aufbaue, meine Arbeit ordentlich mache und ein Gefühl schaffe, bei dem vielleicht sogar ihr irgendwann sagt: 'Jetzt ist es an der Zeit, dass du sie singst, es fühlt sich so an, als hättest du es dir ordentlich verdient und bist jetzt ein richtiger Engländer.'"

Tuchel führte aus: "Vielleicht muss ich mich mehr mit der Kultur auseinandersetzen und mir mein Recht von euch, von den Spielern und von den Fans verdienen, damit alle das Gefühl haben: 'Er sollte sie jetzt singen, er ist einer von uns, er ist der englische Trainer, er sollte sie singen.'"

Auf die Frage, ob er glaube, sich das Recht nach acht Siegen aus bislang neun Partien verdient zu haben, antwortete er mit einem Grinsen: "Glauben Sie, dass ich es schon verdient habe? Ich werde darüber nachdenken."

Danach wurde Tuchel gefragt, ob er die Nationalhymne bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr singen würde, lächelte er erneut und sagte: "Ja, vielleicht. Mal sehen."