Thomas Tuchel, seit Anfang des Jahres Nationaltrainer von England, schob bereits bei seiner Vorstellung im Oktober 2024 die Antwort auf die Frage auf, ob er als Deutscher die englische Nationalhymne vor den Spielen mitsingen würde. Nun hat er erneut darüber gesprochen.
"Glauben Sie, dass ich es schon verdient habe?" Thomas Tuchel kokettiert gegenüber englischen Medien mit einer wichtigen Sache
Tuchel über das Singen der englischen Nationalhymne
Tuchel, der nach Sven-Göran Eriksson und Fabio Capello der dritte ausländische Nationaltrainer Englands ist, sagte dazu gegenüber Medienvertretern: "Ich werde es mir mit Ergebnissen verdienen, indem ich eine Gruppe aufbaue, meine Arbeit ordentlich mache und ein Gefühl schaffe, bei dem vielleicht sogar ihr irgendwann sagt: 'Jetzt ist es an der Zeit, dass du sie singst, es fühlt sich so an, als hättest du es dir ordentlich verdient und bist jetzt ein richtiger Engländer.'"
Tuchel führte aus: "Vielleicht muss ich mich mehr mit der Kultur auseinandersetzen und mir mein Recht von euch, von den Spielern und von den Fans verdienen, damit alle das Gefühl haben: 'Er sollte sie jetzt singen, er ist einer von uns, er ist der englische Trainer, er sollte sie singen.'"
Auf die Frage, ob er glaube, sich das Recht nach acht Siegen aus bislang neun Partien verdient zu haben, antwortete er mit einem Grinsen: "Glauben Sie, dass ich es schon verdient habe? Ich werde darüber nachdenken."
Danach wurde Tuchel gefragt, ob er die Nationalhymne bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr singen würde, lächelte er erneut und sagte: "Ja, vielleicht. Mal sehen."
- Getty Images Sport
Tuchel spürt die Liebe aus England
Tuchel, der Chelsea 2021 zum Champions-League-Sieg führte, gab zudem zu, dass er eine gewisse Vorliebe für England habe. Etwas, das er in seiner Heimat Deutschland nicht immer empfindet.
"Ich habe das Gefühl, dass wir in Deutschland sehr kritisch miteinander umgehen, insbesondere mit Spielern und Trainern, nicht nur mit mir. Es ist sehr schwer, dem zu entkommen, wenn man einmal darin steckt. Es gibt ein Bild und dieses Bild besteht seit Jahren und Jahren. In England habe ich mehr Wertschätzung gespürt, ja. Das ist einfach eine Tatsache", sagte er.
Dabei waren nicht alle begeistert, als Tuchel nach einer erfolgreichen und langen Amtszeit unter Vorgänger Gareth Southgate als neuer Trainer Englands verkündet wurde. Einige Medien wollten einen britischen Trainer, ebenso wie der ehemalige Premier-League-Trainer Harry Redknapp.
Gelingt Tuchel mit England die perfekte WM-Qualifikation?
Zuletzt äußerte sich Tuchel im März zur Debatte um das Singen der Hymne. Damals sagte er auf einer Pressekonferenz: "Ich habe das Gefühl - weil die Hymne eben so bedeutend, so emotional und so kraftvoll ist -, dass ich mir das Recht, sie zu singen, erst verdienen muss. Man kann sie nicht einfach so mal singen. Darum habe ich mich dazu entschieden, die Hymne bei meinen ersten Spielen nicht mitzusingen."
England strebt nun eine hundertprozentige Siegquote in der WM-Qualifikation an, nachdem man am Donnerstag Serbien mit 2:0 besiegt und damit sieben Siege aus sieben Spielen erzielt hat. Als nächstes geht es am Sonntag gegen das zweitplatzierte Albanien.
Tuchels Vertrag in England ist zunächst bis nach der WM 2026 datiert. Bei der anstehenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada soll er die Three Lions möglichst zum Titel führen.
Thomas Tuchel: Seine Titel als Trainer
- Champions-League-Sieger: 2021 (FC Chelsea)
- Klub-Weltmeister: 2021 (FC Chelsea)
- UEFA-Super-Cup-Sieger: 2021 (FC Chelsea)
- Deutscher Meister: 2023 (FC Bayern München)
- Deutscher Pokalsieger: 2017 (Borussia Dortmund)
- A-Junioren-Meister: 2009 (1. FSV Mainz 05)
- Französischer Meister: 2019, 2020 (beide Paris Saint-Germain)
- Französischer Pokalsieger: 2020 (Paris Saint-Germain)
- Französischer Ligapokalsieger: 2020 (Paris Saint-Germain)
- Französischer Supercupsieger: 2018, 2019 (beide Paris Saint-Germain)