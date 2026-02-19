"Glaube an Dinge, die schwer vorzustellen sind": Er wird beim FC Bayern gehandelt! Sorgt ein Bundesligastar im Sommer für eine große Überraschung?

Die rasante Entwicklung von Vuskovic ist für den HSV aber eben nicht nur ein Segen, da ein Verbleib über den Sommer hinaus so unwahrscheinlicher wird. Bei Tottenham, das wohl ab der kommenden Spielzeit auf ihn setzen will, steht der Kroate noch bis 2030 unter Vertrag. Aufgrund seiner starken Leistungen sollen aber auch noch größere Klubs Interesse an dem Kroaten anmelden. Unter anderem der FC Bayern München wird dabei gehandelt, zu möglichen Avancen des deutschen Rekordmeisters sagte Vuskovic jüngst der kroatischen Newsplattform Tportal: "Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber darüber werden wir im Sommer sprechen."

Mit Ivan Rakitic sprach sich ein prominenter kroatischer Landsmann von Vuskovic zuletzt für einen Wechsel des Youngsters zum FCB aus: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann", sagte Rakitic bei Sky. Pikant: Angeblich hätte Bayern Vuskovic vor einigen Jahren zum Schnäppchenpreis verpflichten können, lehnte aufgrund von Bedenken der Scoutingabteilung jedoch ab.