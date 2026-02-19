"Glaube an Dinge, die schwer vorzustellen sind": Er wird beim FC Bayern gehandelt! Sorgt ein Bundesligastar im Sommer für eine große Überraschung?

Merlin Polzin, Trainer des Hamburger SV, hat betont, die Hoffnung auf einen Verbleib von Shootingstar Luka Vuskovic über das Saisonende hinaus nicht aufgeben zu wollen.
HSV-Trainer Merlin Polzin gibt die Hoffnung bei Luka Vuskovic nicht auf
"Ich bin Überzeugungstäter. Natürlich glaube ich auch fußballromantisch an Dinge, die schwer vorzustellen sind", sagte Polzin auf der Pressekonferenz am Mittwoch über die Zukunft von Vuskovic. Der Innenverteidiger spielt seit rund einem halben Jahr per Leihe beim HSV. Im Sommer ist nach aktuellem Stand der Dinge eine Rückkehr zu Stammverein Tottenham Hotspur vorgesehen, wie auch Polzin genau weiß: "Trotzdem gibt es eine klare vertragliche Absprache zwischen den Vereinen", meinte der 35-Jährige zu seinen Wunschträumen.
Vuskovic hat in Hamburg voll eingeschlagen, war auf Anhieb absolut gesetzt und ist einer der besten Innenverteidiger der laufenden Bundesliga-Saison. Zudem stellt der 18-Jährige, der bereits erstaunlich reif auftritt, immer wieder seine Torgefahr unter Beweis: Vier Treffer sind ihm in 21 Einsätzen für den HSV bereits gelungen.
Luka Vuskovic? "Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern"
Die rasante Entwicklung von Vuskovic ist für den HSV aber eben nicht nur ein Segen, da ein Verbleib über den Sommer hinaus so unwahrscheinlicher wird. Bei Tottenham, das wohl ab der kommenden Spielzeit auf ihn setzen will, steht der Kroate noch bis 2030 unter Vertrag. Aufgrund seiner starken Leistungen sollen aber auch noch größere Klubs Interesse an dem Kroaten anmelden. Unter anderem der FC Bayern München wird dabei gehandelt, zu möglichen Avancen des deutschen Rekordmeisters sagte Vuskovic jüngst der kroatischen Newsplattform Tportal: "Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber darüber werden wir im Sommer sprechen."
Mit Ivan Rakitic sprach sich ein prominenter kroatischer Landsmann von Vuskovic zuletzt für einen Wechsel des Youngsters zum FCB aus: "Ganz Fußball-Europa spricht momentan über ihn. Der FC Bayern muss Gas geben. Ich glaube, der Junge muss zum FC Bayern. Es ist unglaublich schön zu sehen, dass so ein junger Typ die Fußball-Welt so aufmischen kann", sagte Rakitic bei Sky. Pikant: Angeblich hätte Bayern Vuskovic vor einigen Jahren zum Schnäppchenpreis verpflichten können, lehnte aufgrund von Bedenken der Scoutingabteilung jedoch ab.
Luka Vuskovic will mit seinem Bruder für den HSV spielen: "Momentan mein größter Wunsch"
Was dem HSV Hoffnung macht, Vuskovic auch kommende Saison noch zur Verfügung zu haben und möglicherweise dessen Leihe zu verlängern, ist einerseits die Identifikation des kroatischen Nationalspielers mit dem Verein. Diese unterstreicht beispielsweise, dass der Abwehrmann trotz Gelbsperre unbedingt mit zum wichtigen Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Freitagabend reisen will.
Zum anderen träumt Vuskovic davon, gemeinsam mit seinem älteren Bruder Mario für Hamburg auf dem Platz zu stehen. Der 24-Jährige, ebenfalls Innenverteidiger, war 2021 zum HSV gewechselt, sitzt allerdings seit 2022 eine Dopingsperre ab. Diese läuft im November 2026 aus, dann ist Mario Vuskovic wieder spielberechtigt und Bruder Luka könnte an dessen Seite für den HSV auflaufen, sollte er auch nächste Saison für die Norddeutschen spielen. "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist", betonte Luka Vuskovic vor kurzem und machte dem HSV damit Hoffnung.
Luka Vuskovic: Seine Zahlen für den HSV
- Einsätze: 21
- Tore: 4
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 5