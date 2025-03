Balsam für Hummels: Nach seinem unglücklichen Auftritt jüngst in der EL zeigt er in der Liga, was er der Roma noch geben kann.

90 Minuten auf dem Platz, kein Patzer, ein verdienter Sieg - und viel Lob: Mats Hummels hat mit der AS Rom in der italienischen Serie A den siebten Erfolg in Serie eingefahren. Danach gab es Balsam für die Seele des Rio-Weltmeisters, der nach seiner Roten Karte Mitte März beim Europa-League-Aus gegen Athletic Bilbao scharf kritisiert worden war. Artikel wird unten fortgesetzt