"Gibt es nicht": BVB-Boss Sebastian Kehl redet Klartext zu Verhandlungen mit Nico Schlotterbeck

"Ich kann keine Deadline bestätigen, die gibt es nicht in der Form. Natürlich weiß Nico um die Situation. Aber es gibt nichts Neues zu dem Thema", sagte Kehl. Bis Mitte März - so berichteten es diverse Medien - soll Schlotterbeck eine Entscheidung treffen.

Für den Abwehrchef der Schwarz-Gelben gebe es laut Sport Bild nur noch zwei favorisierte Szenarien. Einen Wechsel zu Real Madrid oder einen Verbleib mit Verlängerung bei Borussia Dortmund. Der FC Bayern galt lange Zeit auch als möglicher Abnehmer für den deutschen Nationalspieler, verlängerte jedoch am Freitag endgültig mit Dayot Upamecano. Für den 26-Jährigen sei deshalb ein Wechsel nach München keine Option mehr.