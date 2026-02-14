BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Medienberichte, denen zufolge der Verein Nico Schlotterbeck bezüglich einer Entscheidung in den seit Monaten laufenden Vertragsverhandlungen eine Deadline gesetzt habe, zumindest in Teilen ins Reich der Fabeln verwiesen.
"Gibt es nicht": BVB-Boss Sebastian Kehl redet Klartext zu Verhandlungen mit Nico Schlotterbeck
- Getty Images Sport
Sebastian Kehl: "Es gibt nichts Neues zu dem Thema"
"Ich kann keine Deadline bestätigen, die gibt es nicht in der Form. Natürlich weiß Nico um die Situation. Aber es gibt nichts Neues zu dem Thema", sagte Kehl. Bis Mitte März - so berichteten es diverse Medien - soll Schlotterbeck eine Entscheidung treffen.
Für den Abwehrchef der Schwarz-Gelben gebe es laut Sport Bild nur noch zwei favorisierte Szenarien. Einen Wechsel zu Real Madrid oder einen Verbleib mit Verlängerung bei Borussia Dortmund. Der FC Bayern galt lange Zeit auch als möglicher Abnehmer für den deutschen Nationalspieler, verlängerte jedoch am Freitag endgültig mit Dayot Upamecano. Für den 26-Jährigen sei deshalb ein Wechsel nach München keine Option mehr.
- Getty Images
Kehl über Schlotterbeck-Poker: "Das Thema irgendwann lösen"
"Was heute in München los war, habe ich nur am Rande verfolgt, interessiert mich aber nicht so wirklich. Schlotti hat ja noch ein bisschen länger Vertrag, als es jetzt bei Upamecano der Fall war. Aber ich würde das Thema gar nicht so hoch hängen. Wir wollen heute Abend erfolgreich sein und das Thema irgendwann lösen", sagte Kehl mit Blick auf die Ereignisse in München im Zusammenhang mit dem Schlotterbeck-Poker.
Die Verhandlungen über eine Verlängerung mit Schlotterbeck über 2027 hinaus laufen seit Wochen auf Hochtouren. Dem Innenverteidiger soll ein unterschriftsreifer Vertrag inklusive einer satten Gehaltserhöhung auf kolportierte 14 Millionen Euro pro Jahr und einer Ausstiegsklausel in Höhe von nur 60 Millionen Euro vorliegen.
Die Zahlen von Nico Schlotterbeck in der Saison 25/26:
- Spiele: 26
- Spielminuten: 2300
- Tore: 3
- Assists: 2