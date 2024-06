Gewitter-Unterbrechung, aberkannte Tore und VAR-Hilfe! Deutschland steht nach turbulentem Sieg gegen Dänemark im EM-Viertelfinale EuropameisterschaftDeutschland - DänemarkDeutschlandDänemark

Was für ein Samstagabend in Dortmund! Deutschland behält in einem turbulenten Achtelfinale gegen Dänemark am Ende die Oberhand.