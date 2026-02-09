Gewinner und Verlierer des Fußballwochenendes: Ousmane Dembele zurück zu seiner Ballon d'Or-Gewinnerform, Arne Slot läuft in Anfield die Zeit davon und Bayern Münchens „Wirbelwind“ Luis Diaz lässt Liverpool alt aussehen.

In Frankreich besiegte Paris Saint-Germain Marseille in La Classique und liegt nun wieder vor dem Überraschungsteam Lens an der Spitze der Ligue 1, während sowohl Barcelona als auch Real Madrid an diesem Wochenende erneut gewannen, sodass in Spanien alles beim Alten bleibt und die Katalanen nur einen Punkt vor ihrem großen Rivalen liegen.
In Italien verbessert sich der zuvor unbeständige Inter von Woche zu Woche, und nach dem 5:0-Kantersieg gegen Sassuolo am Sonntag liegt die Mannschaft von Christian Chivu nun mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze der Serie A, obwohl der Stadtrivale AC Mailand noch ein Spiel weniger absolviert hat.
Der FC Bayern München erholte sich von der Schockwelle, die durch zwei sieglose Spiele in der Bundesliga ausgelöst worden war, und stellte mit einem Kantersieg gegen Hoffenheim seinen Sechs-Punkte-Vorsprung vor Borussia Dortmund wieder her.
Aber wer waren die großen Gewinner und Verlierer der letzten Spielrunde auf dem gesamten Kontinent? GOAL fasst alles zusammen...