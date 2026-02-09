Goal.com
Gewinner und Verlierer des Fußballwochenendes: Ousmane Dembele zurück zu seiner Ballon d'Or-Gewinnerform, Arne Slot läuft in Anfield die Zeit davon und Bayern Münchens „Wirbelwind“ Luis Diaz lässt Liverpool alt aussehen.

In England ist der Titelkampf noch nicht entschieden! Die Hoffnungen von Manchester City auf den Gewinn der Premier League schienen nach einem weiteren atemberaubenden Freistoß von Dominik Szoboszlai am Sonntag in Anfield dahin zu sein, doch die Mannschaft von Pep Guardiola gelang eine sensationelle Aufholjagd und besiegte Liverpool mit 2:1, wodurch der Rückstand auf Tabellenführer Arsenal auf nur noch sechs Punkte schrumpfte.

In Frankreich besiegte Paris Saint-Germain Marseille in La Classique und liegt nun wieder vor dem Überraschungsteam Lens an der Spitze der Ligue 1, während sowohl Barcelona als auch Real Madrid an diesem Wochenende erneut gewannen, sodass in Spanien alles beim Alten bleibt und die Katalanen nur einen Punkt vor ihrem großen Rivalen liegen.

In Italien verbessert sich der zuvor unbeständige Inter von Woche zu Woche, und nach dem 5:0-Kantersieg gegen Sassuolo am Sonntag liegt die Mannschaft von Christian Chivu nun mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze der Serie A, obwohl der Stadtrivale AC Mailand noch ein Spiel weniger absolviert hat.

Der FC Bayern München erholte sich von der Schockwelle, die durch zwei sieglose Spiele in der Bundesliga ausgelöst worden war, und stellte mit einem Kantersieg gegen Hoffenheim seinen Sechs-Punkte-Vorsprung vor Borussia Dortmund wieder her.

Aber wer waren die großen Gewinner und Verlierer der letzten Spielrunde auf dem gesamten Kontinent? GOAL fasst alles zusammen...

  • GEWINNER: Viktor Gyokeres

    Das Tor von Viktor Gyokeres gegen Chelsea im Hinspiel des Carabao-Cup-Halbfinales von Arsenal war ein absolutes Geschenk von Robert Sanchez, aber wir fragten uns damals, ob es sich als Wendepunkt für den schwächelnden schwedischen Stürmer erweisen könnte – und genau so sieht es derzeit aus.

    Gyokeres ist zwar immer noch nicht sonderlich stark in das Aufbauspiel der Gunners eingebunden, aber er beginnt, die Rolle von Erling Haaland (wenige Ballkontakte, viele Tore) recht gut auszufüllen. Tatsächlich hat seit dem 1. Januar kein Premier-League-Spieler mehr Tore (sechs) erzielt als der vielgeschmähte 55-Millionen-Pfund-Neuzugang aus dem Sommer.

    „Wenn man Viktor ansieht, ist es sehr schwer, seine Emotionen zu verstehen, weil er einen direkt ansieht und man es nicht wirklich weiß“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta, nachdem Gyokeres am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Sunderland zwei Tore von der Bank aus erzielt hatte. „Aber er scheint von den Höhen und Tiefen nicht allzu sehr beeinflusst zu sein . Und genau das brauchen wir: Stabilität.

    “Er stellt hohe Anforderungen an sich selbst. Er versucht ständig, sich zu verbessern, und das ist wirklich sehr gut. Selbstvertrauen ist das Zauberwort. Wenn man selbstbewusst ist, wenn man sich wichtig fühlt, wenn man sich in Bestform fühlt, dann kann man sein Spiel wirklich auf das höchste Niveau bringen. Wir stehen jederzeit hinter ihm, um ihm zu helfen und ihn zu unterstützen. Und er liefert Ergebnisse und befindet sich derzeit in einer wirklich guten Phase.“

    Gyokeres muss natürlich noch um einen Stammplatz bei Arsenal kämpfen, insbesondere da Kai Havertz nach seiner Verletzungspause so stark spielt, aber plötzlich sieht er nicht mehr wie einer der schlechtesten Neuzugänge der Saison aus.

  • Liverpool v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    VERLIERER: Liverpools Hoffnungen auf einen Platz unter den ersten Fünf

    Sechs Minuten vor Schluss in einem lautstarken Anfield-Stadion schien Liverpool am Sonntag mit einem begeisternden Sieg über Manchester City in die Saison zu starten. Doch eine abgefälschte Flanke veränderte alles, denn der Ball landete bei Erling Haaland, der ihn zurück in den Fünfmeterraum köpfte, wo der brillante Bernardo Silva den Ausgleich erzielte.

    Dann, in der dritten Minute der Nachspielzeit, brachte Alisson Becker Matheus Nunes im Strafraum ungeschickt zu Fall und schenkte City einen Elfmeter, durch den Haaland die Titelhoffnungen seines Teams in der Premier League am Leben hielt.

    Liverpool ist natürlich seit der Niederlage gegen die Mannschaft von Pep Guardiola im November aus dem Rennen und läuft nun sogar Gefahr, nicht unter die ersten fünf zu kommen.

    Arne Slot lobte erwartungsgemäß seine amtierenden, aber strauchelnden Meister für ihre starke Leistung in der zweiten Halbzeit gegen City, beklagte aber auch, dass der Schiedsrichter Marc Guehi nicht vom Platz gestellt hatte, nachdem dieser Mohamed Salah eine klare Torchance verwehrt hatte. Die kalte, harte Wahrheit ist jedoch, dass Liverpools Zusammenbruch in der Schlussphase keineswegs überraschend kam.

    Haaland erzielte mit seinem Elfmeter den vierten Siegtreffer in der Nachspielzeit, den Liverpool in dieser Saison kassiert hat – ein Rekord in der Premier League, und es stehen noch 13 Spiele aus. Infolgedessen wurde Slot von den frustrierten Liverpool-Fans, die mit ansehen mussten, wie ihre willensschwache Mannschaft nur eines der letzten sieben Spiele gewann, weiter kritisiert.

    Es ist also sehr wahrscheinlich, dass es weitere Forderungen nach einem Trainerwechsel an der Merseyside geben wird, sollte Liverpool am Mittwoch nicht als erste Mannschaft Sunderland im Stadium of Light schlagen und damit im Kampf um die Champions-League-Qualifikation für die nächste Saison weiter hinter Chelsea und Manchester United zurückfallen.

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-NEWCASTLEAFP

    VERLIERER: Eddie Howe

    Kieran Trippier weigerte sich nach der überraschenden 2:3-Heimniederlage gegen Brentford am Samstag, überhaupt über die Zukunft von Eddie Howe als Trainer von Newcastle zu sprechen, und betonte, dass allein die Spieler für den Abstieg der Magpies auf den 12. Platz in der Premier League verantwortlich seien.

    Alan Shearer hingegen gab dem Vorstand die Schuld und argumentierte, dass Howe durch einen katastrophalen Transfermarkt im Sommer behindert worden sei.

    „Wir alle wissen, dass es eine schwierige Situation war, mit dem Streik von [Alexander] Isak und ohne Sportdirektor“, sagte die Vereinslegende gegenüber Match of the Day. „Aber es besteht kein Zweifel, dass ihre Sommertransfers, abgesehen von Malick Thiaw, bisher nicht funktioniert haben. Sie haben ein Vermögen für vier Spieler ausgegeben (Anthony Elanga, Jacob Ramsey, Nick Woltemade und Yone Wissa), und diese sind noch weit von den Leistungen entfernt, die sie bei anderen Fußballvereinen gezeigt haben.“

    Allerdings sind sich sowohl Trippier als auch Shearer sehr wohl bewusst, wie die Dinge im Fußball laufen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, die Verantwortung liegt immer beim Trainer, und wenn Newcastle es nicht schafft, sich für die nächste Saison für die Champions League zu qualifizieren, wird Howe entlassen werden – und das weiß er selbst.

    „Die Realität ist hart für mich“, sagte er Reportern im St. James' Park. „Ich muss lange und intensiv darüber nachdenken – nicht über meine Leistung, denn die kann ich nicht in Frage stellen –, aber ich muss besser arbeiten, mehr tun.

    Ich muss die Verantwortung für alles übernehmen, was Sie auf dem Platz sehen. Ich muss Lösungen finden.“ Und zwar schnell. Eine weitere Niederlage am Dienstag beim kriselnden Tottenham würde Howe in ein noch ungünstigeres Licht rücken.

  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-MALLORCAAFP

    Gewinner: Das Bauernhaus

    Vor einigen Transferperioden haben wir argumentiert, dass Barcelona aufhören sollte, das wenige Geld, das es hatte, für neue Spieler auszugeben, bis es seine Finanzen vollständig in Ordnung gebracht hat – und stattdessen Spieler aus La Masia fördern sollte, wenn der Kader unterbesetzt war. Der jährliche Kampf um die Registrierung von Spielern in der La Liga stand einer einst stolzen sozialen Institution nicht gut zu Gesicht.

    Natürlich würden Joan Laporta & Co. niemals einen so umsichtigen Ansatz verfolgen, aber angesichts der Tatsache, dass die Akademie des Vereins weiterhin Top-Talente hervorbringt, bleibt dies eine praktikable Option.

    Lamine Yamal ist nach wie vor der Stolz von La Masia, und der Flügelspieler erzielte am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Mallorca sein 15. Saisontor in allen Wettbewerben – was einfach unglaublich ist, wenn man bedenkt, dass er erst 18 Jahre alt ist. In derselben Partie kamen jedoch noch zwei weitere Nachwuchstalente von der Bank.

    Marc Bernal (18) wurde Mitte der zweiten Halbzeit für Dani Olmo eingewechselt und erzielte sieben Minuten vor Schluss mit einem fantastisch vorgetragenen Abschluss sein erstes Tor für Barca – unmittelbar darauf wurde Debütant Tomas Marques (19) eingewechselt.

    „Man konnte sehen, dass alle auf der Bank Bernies Tor gefeiert haben“, schwärmte Flick anschließend. „Es war unglaublich. Ich liebe diese Gruppe wirklich, ich liebe das, was ich sehe. Die Beziehungen zwischen ihnen sind unglaublich, weil die meisten aus La Masia kommen. Das ist anders als bei anderen Vereinen.“

    Man kann über Barcelona und das, was aus dem Verein geworden ist, sagen, was man will, aber zumindest hat er seine Fähigkeit, fantastische Fußballer hervorzubringen, nicht verloren.

  • Ruben Amorim Kobbie Mainoo Manchester United 2026Getty/GOAL

    LOSER: Ruben Amorim

    Hätte Ruben Amorim sich nicht zum Jahreswechsel aus seinem Job herausgeredet, hätte Kobbie Mainoo Manchester United zumindest während der Transferperiode im Januar verlassen. Man darf nicht vergessen, dass der aus der eigenen Jugend stammende Mittelfeldspieler in der ersten Saisonhälfte kein einziges Premier-League-Spiel von Beginn an bestritten hatte und Old Trafford unbedingt verlassen wollte, um sich einen Platz in der Stammelf zu sichern und so vor der Weltmeisterschaft noch einmal in die englische Nationalmannschaft zurückzukehren.

    Amorims Weggang hat jedoch alles für Mainoo verändert. Er hat in den letzten vier Spielen von United, die alle gewonnen wurden, jede Minute gespielt und sieht wieder wie das Ausnahmetalent aus, das sich als Teenager einen Platz in Gareth Southgates Kader für die Euro 2024 erkämpft hatte.

    Doch während Mainoos Comeback sowohl für seinen Verein als auch für sein Land eine fantastische Nachricht ist, wirft es ein schlechtes Licht auf Amorim.

    „Kobbie ist ein sehr, sehr guter Spieler“, sagte der ehemalige Arsenal-Stürmer Ian Wright nach dem 2:0-Sieg von United gegen Tottenham am Samstag, „und ich bin einfach froh, dass wir das jetzt sehen. Aber ich denke, es ist sehr peinlich für Ruben Amorim, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn was wir gesehen haben, war ein Nachwuchsspieler von Man United, der keine Chance bekam, zu spielen, und kurz davor stand, den Verein zu verlassen.“

    Aber nicht nur Mainoo hat seit Amorims Entlassung einen neuen Aufschwung erlebt. Das gesamte Team hat sich unter Michael Carrick gewandelt, und obwohl wir die Leistung des Interimstrainers nicht schmälern wollen, hat er nichts Revolutionäres geleistet. Er hat hauptsächlich Amorims geliebte 3-4-3-Formation abgeschafft und die Spieler auf ihre besten Positionen gestellt.

    Ob das ausreichen wird, um Carrick den Job über das Saisonende hinaus zu sichern, bleibt abzuwarten. Was wir jedoch mit Sicherheit sagen können, ist, dass Amorims Chancen, jemals wieder in England zu arbeiten, nun in der Tat sehr gering sind.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MARSEILLEAFP

    Gewinner: Ousmane Dembélé

    Es war leider vorhersehbar, dass Ousmane Dembele den Ballon d'Or gewinnen würde, obwohl er wegen einer Verletzung pausieren musste, und im Dezember gab es die sehr reale Befürchtung, dass die mittlerweile üblichen Fitnessprobleme des Stürmers seine Hoffnungen auf die Verteidigung seines Titels als weltbester Spieler beeinträchtigen würden.

    Dembélé ist jedoch mit derselben explosiven Form wie 2025 in das Jahr 2026 gestartet und erzielte am Sonntagabend beim 5:0-Kantersieg gegen Marseille zwei Tore, womit er in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen insgesamt fünf Treffer erzielte. Sein großartiger Heber gegen Lille bleibt das Highlight, aber sein zweiter Treffer gegen OM war ein klassisches Beispiel für Dembele in Bestform, als er sowohl Leonardo Balerdi als auch Facundo Medina hinter sich ließ und den Ball ins Netz hämmerte.

    Es war, wie Luis Enrique sagte, „ein unglaubliches Tor” und ebnete PSG den Weg, mit ihrer bislang komplettesten Leistung in dieser Saison eine Botschaft an alle ihre Rivalen – in Frankreich und darüber hinaus – zu senden.

    „Wir wollten eine starke Antwort geben, um zu zeigen, dass Paris Saint-Germain immer noch da ist”, gab Kapitän Marquinhos zu. „ Nach und nach verbessern wir uns körperlich, taktisch und in unserem Selbstvertrauen, und in diesem Spiel ging es wirklich darum, das zu zeigen. Ich denke, das ist uns gelungen, mit der richtigen Herangehensweise, Intensität und allen Zutaten, die für dieses Spiel zu unseren Gunsten notwendig waren.

    Alle Spieler haben sich gut gefühlt, wir haben viele Chancen herausgespielt, den Ball weit oben auf dem Spielfeld zurückerobert und als Team gut gespielt. Ich denke, es war ein perfektes Spiel. Wir müssen so weitermachen, denn es stehen große Dinge bevor, wichtige Spiele. Es liegt an uns, dieses Niveau bis zum Ende der Saison zu halten, um Großes zu erreichen.“

    Mit Dembele, der wieder zu seiner Bestform zurückgefunden hat, ist für PSG sicherlich wieder alles möglich.

  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LYONAFP

    LOSER: Endrick

    Es überrascht nicht und ist verständlich, dass Paulo Fonseca Endrick in Schutz nahm, nachdem der von Real Madrid an Lyon ausgeliehene Spieler beim 1:0-Sieg am Samstag in Nantes vom Platz gestellt worden war. Es war bei weitem nicht die bösartigste Gewalttat, die man je gesehen hat, denn Endrick trat Dehmaine Tabibou eher harmlos, als die beiden nahe der Seitenlinie um den Ball kämpften.

    Fonseca begab sich jedoch auf unsicheres Terrain, als er argumentierte, dass Endrick von den Gegnern unfair behandelt werde.

    „Das ist bereits das dritte Spiel, in dem die Gegner mit viel Aggression gegenüber Endrick begonnen haben“, sagte er. „Ich dachte, solche Dinge gehörten der Vergangenheit an, aber die Absicht war klar. Sie wollten Endrick wirklich einschüchtern. Die Schiedsrichter müssen das Talent eines Spielers wie Endrick schützen.“

    Zwar liegt es zweifellos in der Verantwortung der Schiedsrichter, talentierte Spieler angemessen zu schützen, doch Fonsecas Kommentare wirkten wie eine Ablenkung – denn Tatsache ist, dass Lyon, das um die Champions League kämpft, Glück hatte, dass Endricks Gereiztheit sie nicht den sechsten Sieg in Folge in der Ligue 1 gekostet hat, wodurch sie das Wochenende auf dem dritten Tabellenplatz beendet haben, drei Punkte vor Marseille.

    Es gab absolut keinen Grund für ihn, sich mit Tabibou anzulegen, da seine Mannschaft bereits mit einem Tor in Führung lag, und man kann sich vorstellen, dass Fonseca dem brasilianischen Nationalspieler sagen wird, dass er sich daran gewöhnen muss, mit einer Menge unerwünschter Aufmerksamkeit von Verteidigern umzugehen, wenn er sein unbestrittenes Superstar-Potenzial ausschöpfen will.

    Außerdem kann es sich Endrick nicht leisten, wegen einer Sperre auf der Bank zu sitzen, wenn er sich einen Platz im brasilianischen Kader für die Weltmeisterschaft in Nordamerika in diesem Sommer sichern will.

  • FBL-ITA-SERIE A-GENOA-NAPOLIAFP

    SIEGER: Neapel

    Als Scott McTominay am Samstag während des unglaublich dramatischen 3:2-Sieges von Napoli in Genua vom Platz humpelte, wandte sich ein völlig fassungsloser Antonio Conte an seine Trainerstab und witzelte: „Ich muss gleich selbst spielen!“

    Die Verletzungskrise der Partenopei ist vielleicht noch nicht ganz so schlimm, aber die Lage ist zweifellos ernst. Der amtierende italienische Meister ging ohne Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Kevin De Bruyne, Andre Frank Zambo Anguissa und Billy Gilmour in das Spiel in Ligurien, während Matteo Politano und Vanja Milinkovic-Savic nur fit genug für einen Platz auf der Bank waren.

    Das Letzte, was Conte brauchte, waren also weitere Verletzungen – insbesondere die des charismatischen McTominay, der das zweite Tor für Napoli erzielte, und des wichtigen Verteidigers Alessandro Buongiorno, der kurz vor der Stunde vom Platz musste.

    Auch wenn Conte mit der Stärke seines Kaders alles andere als zufrieden ist, hat er nichts als Bewunderung für seine Spieler, die dank eines Elfmeters von Rasmus Hojlund in der 95. Minute einen 3:2-Sieg im Luigi Ferraris errangen – obwohl sie die letzten 15 Minuten nach der Gelb-Roten Karte für Juan Jesus nur noch zu zehnt waren.

    „Wir haben nie aufgehört, Druck zu machen und zu versuchen, den Sieg zu holen“, sagte der Trainer von Napoli gegenüber DAZN. „ Das zeigt, dass die Mannschaft niemals aufgibt .

    Jeder Sonntag scheint ein neues Hindernis mit sich zu bringen. Ich war gespannt, wie die Mannschaft ohne Di Lorenzo reagieren würde, der aufgrund seiner Qualität und Ausstrahlung eine so wichtige Figur ist. Aber ich habe eine starke Reaktion von allen gesehen. Das sind Jungs, die mit reinem Herzen alles überwinden.“

  • SPORTEL Monaco 2025 - Global Sports Media & Technology Convention - Day TwoGetty Images Entertainment

    VERLIERER: La Liga

    Das Abstiegsduell zwischen Rayo Vallecano und Real Oviedo wurde nur vier Stunden vor dem geplanten Anpfiff abgesagt, da das Spielfeld in Madrid aufgrund der widrigen Wetterbedingungen unbespielbar war. Oviedo zeigte sich verständnisvoll gegenüber der Lage der Vallecano-Spieler, die sich seit langem mit Rayo-Präsident Raul Martin Presa über den Zustand des Spielfelds im Campo de Futbol de Vallecas sowie der Trainingsanlagen streiten.

    Oviedo, das mit sechs Punkten Rückstand auf den 18. Platz liegenden Vallecano am Tabellenende der La Liga steht, hat jedoch einen formellen Antrag bei der spanischen Fußballvereinigung (RFEF) gestellt, das Spiel zu seinen Gunsten zu werten, da es der Meinung ist, dass das korrekte Protokoll nicht befolgt wurde.

    „Wir werden um die drei Punkte kämpfen – nicht weil wir gerne am grünen Tisch gewinnen, sondern weil wir der Meinung sind, dass wir unfair behandelt werden“, sagte Clubpräsident Martin Pelaez gegenüber Cadena SER. „Wir haben in acht oder neun Spielen einige umstrittene Schiedsrichterentscheidungen hinnehmen müssen, und wir unterstützen und ergänzen immer, aber es kommt ein Zeitpunkt, an dem man ‚genug‘ sagen muss. Wir haben bereits den Preis dafür bezahlt, dass wir ein Aufsteigerteam sind.

    Unsere Absicht ist es immer, auf dem Platz zu kämpfen, aber wenn die Regeln nicht eingehalten werden, muss es für alle gleich sein. Bei dem, worum wir spielen, sind wir nicht hier, um etwas zu verschenken, sondern um für das zu kämpfen, was uns zusteht.“

    Wann und wie die Angelegenheit gelöst wird, ist zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels noch unklar, aber es ist offensichtlich, dass dies ein administratives Chaos ist, auf das der spanische Fußball wirklich hätte verzichten können. Santi Cazorla gehört zu denen, die nach der umstrittenen Verschiebung am Samstag gegen die Fußballbehörden vorgegangen sind.

    „Die Realität ist, dass die La Liga in jeder Hinsicht Lichtjahre von der Premier League entfernt ist“, schrieb der ehemalige Mittelfeldspieler von Arsenal auf X.

  • FC Bayern München v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    GEWINNER: Luis Diaz

    Nur wenige Minuten nachdem Cody Gakpo nach einer weiteren schwachen Leistung für Liverpool bei der Niederlage gegen Manchester City am Sonntag ausgewechselt worden war, erzielte Luis Diaz einen Hattrick beim 5:1-Kantersieg des FC Bayern München gegen Hoffenheim.

    Zugegeben, die beiden ehemaligen Teamkollegen standen Teams von völlig unterschiedlicher Qualität gegenüber, und in Deutschland gab es Berichte, dass Diaz nach dreieinhalb Jahren in der für ihre Härte bekannten Premier League überrascht war, wie viel Zeit und Raum er in der Bundesliga am Ball hat.

    Dennoch spielt der Kolumbianer zweifellos weiterhin auf einem beeindruckend hohen Niveau (im Gegensatz zum schmerzlich eindimensionalen Gakpo). Nachdem er mit 13 Toren in 36 Einsätzen maßgeblich zum Gewinn der Meisterschaft durch Liverpool beigetragen hatte, hat Diaz diese Bilanz nun in nur 20 Einsätzen für Bayern erreicht, dank eines Hattricks, der aus nur 1,07 xG resultierte, was CEO Jan-Christian Dreesen dazu veranlasste, den vielseitigen Flügelspieler als „Wirbelwind“ zu bezeichnen, der eine Spur der Verwüstung hinterlässt.

    Max Eberl bezeichnete ihn schlicht als „Spieler, der den Unterschied macht“. „Obwohl wir den Sieg als Mannschaft errungen haben, war Luis heute der Schlüssel“, sagte der Sportdirektor des FC Bayern. „Luis spielt immer mit Leidenschaft und Ehrgeiz. Er kann auch mehrere Spieler gleichzeitig ausspielen. Wir sind sehr glücklich, ihn hier zu haben.“ Liverpool hingegen dürfte es bereuen, ihn gehen lassen zu haben.

  • LOSER: Cristian Romero

    Cristian Romero ist verständlicherweise frustriert bei Tottenham. Vor dem 2:2-Unentschieden gegen Manchester City letzte Woche „fühlte er sich nicht gut“, aber als Kapitän sah er keine andere Möglichkeit, als zu spielen, da Trainer Thomas Frank „nur 11 Spieler zur Verfügung hatte“, was der Innenverteidiger in einer klaren Anspielung auf den Verein als „beschämende“ Situation bezeichnete. Allerdings gab es einfach keine Entschuldigung dafür, dass Romero am Samstag bei der 0:2-Niederlage bei Manchester United erneut die Beherrschung verlor.

    Nach nur 28 Minuten wurde der Argentinier wegen eines furchtbar rücksichtslosen Fouls an Casemiro vom Platz gestellt, was seinem Team letztlich das Spiel kostete. Da es sich um Romeros zweite Rote Karte in dieser Saison handelte, ist er nun für die nächsten vier Spiele der Spurs gegen Newcastle, Arsenal, Fulham und Crystal Palace gesperrt – eine Katastrophe für eine Mannschaft, die ohnehin schon zu kämpfen hat.

    Folglich ist das Mitgefühl für den Kapitän der Spurs derzeit sehr gering. Er hat eine schlechte Situation mit einer unglaublich kostspieligen roten Karte, die nicht als völlige Pflichtverletzung angesehen werden kann, noch verschlimmert. Romero soll eigentlich ein Anführer sein. In Wirklichkeit ist er jedoch eine Belastung.

