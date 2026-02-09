Gewinner und Verlierer des Fußballwochenendes: Ousmane Dembele zurück zu seiner Ballon d'Or-Gewinnerform, Arne Slot läuft in Anfield die Zeit davon und Bayern Münchens „Wirbelwind“ Luis Diaz lässt Liverpool alt aussehen.

Das Tor von Viktor Gyokeres gegen Chelsea im Hinspiel des Carabao-Cup-Halbfinales von Arsenal war ein absolutes Geschenk von Robert Sanchez, aber wir fragten uns damals, ob es sich als Wendepunkt für den schwächelnden schwedischen Stürmer erweisen könnte – und genau so sieht es derzeit aus.

Gyokeres ist zwar immer noch nicht sonderlich stark in das Aufbauspiel der Gunners eingebunden, aber er beginnt, die Rolle von Erling Haaland (wenige Ballkontakte, viele Tore) recht gut auszufüllen. Tatsächlich hat seit dem 1. Januar kein Premier-League-Spieler mehr Tore (sechs) erzielt als der vielgeschmähte 55-Millionen-Pfund-Neuzugang aus dem Sommer.

„Wenn man Viktor ansieht, ist es sehr schwer, seine Emotionen zu verstehen, weil er einen direkt ansieht und man es nicht wirklich weiß“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta, nachdem Gyokeres am Samstag beim 3:0-Sieg gegen Sunderland zwei Tore von der Bank aus erzielt hatte. „Aber er scheint von den Höhen und Tiefen nicht allzu sehr beeinflusst zu sein . Und genau das brauchen wir: Stabilität.

“Er stellt hohe Anforderungen an sich selbst. Er versucht ständig, sich zu verbessern, und das ist wirklich sehr gut. Selbstvertrauen ist das Zauberwort. Wenn man selbstbewusst ist, wenn man sich wichtig fühlt, wenn man sich in Bestform fühlt, dann kann man sein Spiel wirklich auf das höchste Niveau bringen. Wir stehen jederzeit hinter ihm, um ihm zu helfen und ihn zu unterstützen. Und er liefert Ergebnisse und befindet sich derzeit in einer wirklich guten Phase.“

Gyokeres muss natürlich noch um einen Stammplatz bei Arsenal kämpfen, insbesondere da Kai Havertz nach seiner Verletzungspause so stark spielt, aber plötzlich sieht er nicht mehr wie einer der schlechtesten Neuzugänge der Saison aus.