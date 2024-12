Geständnis: Real Madrids Kylian Mbappé war "fürchterlich wütend" auf Lionel Messi nach dem WM-Finale 2022

Das Finale in Katar hat bei Kylian Mbappé Spuren hinterlassen. Er musste danach ausgerechnet mit Lionel Messi zusammenspielen.

Real Madrids Kylian Mbappé hat sich an die Auswirkungen des WM-Finales 2022 erinnert, in dem er mit Frankreich Lionel Messi und seinen Argentiniern im Elfmeterschießen in Katar unterlag. Der Franzose gab zu, dass er zunächst sauer auf Messi gewesen sei, der ihm die Chance auf die Titelverteidigung nahm, obwohl Mbappé mit drei Toren im Finale geglänzt hatte. Die beiden Superstars, die zu der Zeit bei Paris Saint-Germain unter Vertrag standen, vertrugen sich aber schnell wieder - und festigten ihre Beziehung sogar durch die gemeinsamen Erinnerungen an das große Spiel.