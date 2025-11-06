Gerüchte um Juventus-Interesse an Felix Nmecha: Eine Frage überrascht BVB-Boss Sebastian Kehl

Am Rande der 1:4-Niederlage in der Champions League beim englischen Spitzenverein Manchester City sagte Kehl bei DAZN zur Frage, ob der ehemalige Wolfsburger über den Januar hinaus für Borussia Dortmund spielen werde, sichtlich überrascht: "Felix Nmecha? Über den Winter? Da mache ich mir gar keine Gedanken. Felix hat noch einen langfristigen Vertrag und im Winter haben wir sowieso keine Lust, unsere guten Spieler abzugeben."

Gerüchte um einen Transfer Nmechas waren in den vergangenen Tagen aufgetaucht. So soll Italiens abermals strauchelnder Rekordmeister Juventus Interesse an seiner Verpflichtung zeigen – eben auch schon in der kommenden Wechselperiode im Winter.

Das Portal Calciomercato berichtete, Nmecha sei ein Wunschkandidat des neuen Bianconeri-Trainer Luciano Spalletti, der in der Vorwoche vom geschassten Igor Tudor übernommen hatte. Als mögliche Ablöse wurde eine Summe von 50 Millionen Euro genannt. Nmechas Vertrag bei den Schwarzgelben läuft noch bis 2028.