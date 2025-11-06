Sportchef Sebastian Kehl hat einem möglichen Transfer von BVB-Mittelfeldspieler Felix Nmecha im Januar einen Riegel vorgeschoben.
Gerüchte um Juventus-Interesse an Felix Nmecha: Eine Frage überrascht BVB-Boss Sebastian Kehl
Juventus soll Interesse an Felix Nmecha zeigen
Am Rande der 1:4-Niederlage in der Champions League beim englischen Spitzenverein Manchester City sagte Kehl bei DAZN zur Frage, ob der ehemalige Wolfsburger über den Januar hinaus für Borussia Dortmund spielen werde, sichtlich überrascht: "Felix Nmecha? Über den Winter? Da mache ich mir gar keine Gedanken. Felix hat noch einen langfristigen Vertrag und im Winter haben wir sowieso keine Lust, unsere guten Spieler abzugeben."
Gerüchte um einen Transfer Nmechas waren in den vergangenen Tagen aufgetaucht. So soll Italiens abermals strauchelnder Rekordmeister Juventus Interesse an seiner Verpflichtung zeigen – eben auch schon in der kommenden Wechselperiode im Winter.
Das Portal Calciomercato berichtete, Nmecha sei ein Wunschkandidat des neuen Bianconeri-Trainer Luciano Spalletti, der in der Vorwoche vom geschassten Igor Tudor übernommen hatte. Als mögliche Ablöse wurde eine Summe von 50 Millionen Euro genannt. Nmechas Vertrag bei den Schwarzgelben läuft noch bis 2028.
- Imago Images / Noah Wedel
Felix Nmecha kam vom VfL Wolfsburg zum BVB
Unabhängig von der Juve-Spekulation erklärte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken unlängst in der Sport Bild, dass Nmecha in den Zukunftsplanungen der Borussia eine wesentliche Rolle einnehme: "Felix gehört zu unserer sehr stabilen Achse. Aufgrund seines Alters und seiner Vertragslaufzeit gehört er zu den Spielern, die in den nächsten Jahren sehr wichtig für uns sein werden. Man sieht, wie wichtig er schon jetzt für uns ist – und sein Weg ist hoffentlich noch lang bei uns."
Nmecha, der in der Jugend ManCitys ausgebildet wurde, kam 2023 für 30 Millionen Euro Ablöse zum BVB. Dort erlebte er Höhen und Tiefen und hatte unter anderem mit zwei langwierigen Verletzungen (Hüfte, Bänder) zu kämpfen. In dieser Saison ist er fit und unter Cheftrainer Niko Kovac, der ihn bereits zu gemeinsamen Wolfsburger Zeiten unter seinen Fittichen hatte, gesetzt.
Eine seine besten Leistungen zeigte er dabei ausgerechnet in der Königsklasse beim spektakulären 4:4 zum Auftakt gegen Juve: Mitte September überzeugte er in der Zentrale und erzielte aus sehenswerte Art und Weise den Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 für seine Mannschaft.
In seiner Form ist Nmecha auch ein ernsthafter Kandidat für die Startelf von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der deutschen Nationalmannschaft. In der vergangenen Länderspielpause gehört der 25-Jährige zwar zum Kader, saß aber in den WM-Qualifikationsspielen gegen Luxemburg und Nordirland jeweils 90 Minuten lang auf der Bank.
Vor einigen Wochen hatte Rio-Weltmeister Christoph Kramer über den viermaligen A-Nationalspieler gesagt: "Ich habe noch einen Hot Take! Ich hoffe, er bleibt verletzungsfrei, das ist sein größtes Problem - sonst sage ich, Stammspieler bei der WM 2026: Felix Nmecha. Sehr sicher."
Felix Nmecha: Seine Leistungsdaten beim BVB 2025/26
- Einsätze: 15
- Einsatzminuten: 994
- Tore: 4
- Assists: 1
- Gelbe Karten: 0