Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain will sich nach Angaben der spanischen Sportzeitung AS die Rechte an seinem Tor-Jubel und seinem Nachnamen schützen lassen.

Sollte er mit diesem Vorhaben Erfolg haben, müssten alle Firmen, die den Mbappé-Jubel oder seinen Namen zu Werbezwecken nutzen, den Spieler finanziell entschädigen - oder sich vorher bei ihm selbst die Erlaubnis zur Nutzung des Namens oder Jubels abholen.