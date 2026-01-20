"Genau die Art Spieler, die Pep haben will": Guardiola hat bei Manchester City einen neuen Lieblingsschüler

Die gab es bei Mahrez, als er 2018 von Leicester City nach Manchester wechselte. Und die gab es bei Cherki, als die Skyblues den beidfüßigen Edeltechniker im vergangenen Sommer für 36,5 Millionen Euro Ablöse von Olympique Lyon nach England holten. Würden sie im vorgabenreichen Spiel Guardiolas ihren Freigeist entfalten können? Würde es ihnen gelingen, den hohen Maßstäben, die bei City hinsichtlich der Defensivarbeit gelten, gerecht zu werden? Oder vernachlässigen sie die Aufgaben im Spiel nach hinten zu sehr und fallen bei Guardiola deshalb schnell in Ungnade?

Mahrez gelang es, das zu verhindern. Mit etwas Anlaufzeit zwar, aber es gelang ihm. Im Starensemble Citys stand der Algerier zwar nicht immer von Beginn an auf dem Platz, war aber Stammspieler und vor allem in großen Partien baute Guardiola auf ihn. "Ich habe es genossen, sein Trainer zu sein. Ich hatte eine ganz besondere Beziehung zu ihm", sagte der Spanier, als Mahrez City nach fünf Jahren im Anschluss an den Champions-League-Triumph 2023 in Richtung Saudi-Arabien zu Al-Ahli verließ. "Diese Art von Spieler zu ersetzen, ist nicht einfach", betonte Guardiola dann noch.

Mit Cherki könnte er den perfekten Ersatz mit etwas Verspätung gefunden haben. Und das sogar auf einem noch etwas höheren Level, vor allem was das Potenzial des erst 22-jährigen Cherki angeht. Den hätte unter anderem auch Borussia Dortmund sehr gerne gehabt, zudem sollen zahlreiche weitere Topklubs interessiert gewesen sein. Doch City erhielt den Zuschlag - vor allem, weil Guardiola den französischen Nationalspieler unbedingt haben wollte.

Weil er genau weiß, dass es in puncto Ballfertigkeit auf engstem Raum und Kreativität in Tornähe derzeit kaum bessere Spieler auf der Welt gibt. Und möglicherweise auch ein bisschen, weil er es als eine Art persönliches Projekt betrachtet, Cherkis überbordende Stärke im Kreativbereich für seine Mannschaft zu nutzen und ihn zeitgleich dazu zu bringen, im mannschaftsdienlichen Spiel für das Kollektiv immer besser zu werden.