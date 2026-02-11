"Genau der Spielertyp, der neben Kane passen könnte": Lothar Matthäus legt dem FC Bayern Transfer eines Bundesligastürmers nahe

Ein zweiter Akteur, den der ehemalige Ausnahmespieler den Münchnern empfiehlt, spielt ebenfalls bei den Hoffenheimern: Fisnik Asllani. "Asllani ist genau der Spielertyp, der neben Kane passen könnte. Er ist ein junger, aufstrebender Spieler, der noch Luft nach oben hat", analysiert der 64-Jährige. "Gib ihm mal zwei Jahre bei Bayern München, und wenn dann Harry Kane irgendwann aufhören sollte, hast du vielleicht den Nachfolger schon in den eigenen Reihen."

Zuletzt hatte der kicker noch davon berichtet, dass der FCB von einer Verpflichtung des Stürmers Abstand genommen habe. Ein Grund dafür sei die jüngst vollzogene Vertragsverlängerung von Serge Gnabry bis 2028. Allerdings habe auch der Spieler die Scouts des Rekordmeisters nicht vollends überzeugt.

Die Scouts der Bayern seien nach "intensiven Beobachtungen" zu dem Schluss gekommen, dass Asllani schlichtweg zu langsam sei und es ihm an Tempo fehle. Aktuell steht bei Asllani laut Daten ein Topspeed von 31,8 km/h.

Bereits Ende November hatte Sportdirektor Christoph Freund das Interesse der Bayern an Asllani eher kleingeredet. "Ein guter Spieler, er schießt viele Tore. Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat", sagte Freund Sky. Der 23-Jährige sei "ein guter, interessanter junger Spieler, über den schon viel gesprochen wird", so der Österreicher weiter, der dann noch nachschob: "Wir sind aktuell sehr glücklich damit, was wir haben und wie wir aufgestellt sind."