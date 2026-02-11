Sollte sich der FC Bayern München intensiver mit Bazoumana Toure und Fisnik Asllani beschäftigen? Dies legt zumindest TV-Experte Lothar Matthäus seinem Ex-Verein in der Sport Bild nahe.
"Genau der Spielertyp, der neben Kane passen könnte": Lothar Matthäus legt dem FC Bayern Transfer eines Bundesligastürmers nahe
Sollte sich der deutsche Rekordmeister mit Alternativen im Offensivbereich auseinandersetzen, käme für Matthäus auf dem Flügel der 19-jährige Ivorer der TSG Hoffenheim in Frage: "Ich habe gehört, dass Bayern Interesse an Hoffenheims Toure haben soll. So eine Verpflichtung würde für mich Sinn machen."
Bei der TSG hatte Toure einen richtig starken Saisonstart, ehe er für sein Land am Afrika-Cup teilnahm. Dort war im Viertelfinale gegen Ägypten Schluss (2:3). Der pfeilschnelle Außenspieler kam erst in der 89. Minute für Liga-Kollege Yan Diomande zu einem Kurzeinsatz und konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. In den Wochen danach brauchte der 19-Jährige einige Zeit, um in Hoffenheim wieder an der Startelf zu kratzen.
"Toure hat bei der TSG gezeigt, dass er Potenzial hat. Hinter Diaz könnte er sich entwickeln und für die Zukunft aufgebaut werden", nennt Matthäus einen möglichen Plan des FCB.
- getty
FC Bayern soll kein Interesse mehr an Fisnik Asllani haben
Ein zweiter Akteur, den der ehemalige Ausnahmespieler den Münchnern empfiehlt, spielt ebenfalls bei den Hoffenheimern: Fisnik Asllani. "Asllani ist genau der Spielertyp, der neben Kane passen könnte. Er ist ein junger, aufstrebender Spieler, der noch Luft nach oben hat", analysiert der 64-Jährige. "Gib ihm mal zwei Jahre bei Bayern München, und wenn dann Harry Kane irgendwann aufhören sollte, hast du vielleicht den Nachfolger schon in den eigenen Reihen."
Zuletzt hatte der kicker noch davon berichtet, dass der FCB von einer Verpflichtung des Stürmers Abstand genommen habe. Ein Grund dafür sei die jüngst vollzogene Vertragsverlängerung von Serge Gnabry bis 2028. Allerdings habe auch der Spieler die Scouts des Rekordmeisters nicht vollends überzeugt.
Die Scouts der Bayern seien nach "intensiven Beobachtungen" zu dem Schluss gekommen, dass Asllani schlichtweg zu langsam sei und es ihm an Tempo fehle. Aktuell steht bei Asllani laut Daten ein Topspeed von 31,8 km/h.
Bereits Ende November hatte Sportdirektor Christoph Freund das Interesse der Bayern an Asllani eher kleingeredet. "Ein guter Spieler, er schießt viele Tore. Ein cleverer Junge, der sich sehr gut entwickelt hat", sagte Freund Sky. Der 23-Jährige sei "ein guter, interessanter junger Spieler, über den schon viel gesprochen wird", so der Österreicher weiter, der dann noch nachschob: "Wir sind aktuell sehr glücklich damit, was wir haben und wie wir aufgestellt sind."
- Getty Images Sport
Fisnik Asllani träumt vom FC Barcelona
Asllani, der in der Jugend von Union Berlin ausgebildet wurde, hatte sich während eines Leihjahres bei der SV Elversberg einen Namen gemacht und mit 29 Torbeteiligungen in 37 Pflichtspielen für die SVE seinen persönlichen Durchbruch im deutschen Profifußball gefeiert.
Seine positive Entwicklung bestätigte der Offensivspieler in der laufenden Saison nach seiner Rückkehr auch bei den Hoffenheim-Profis. In 22 Spielen war Asllani schon an 14 Treffern direkt beteiligt (7 Tore, 7 Vorlagen). Er ist eines der Gesichter des Aufschwungs der Kraichgauer.
Dass der Torjäger Hoffenheim im Sommer verlässt, gilt als wahrscheinlich. Denn dann soll eine Ausstiegsklausel im noch bis 2029 laufenden Vertrag aktivierbar werden, die laut Sky je nach Verein zwischen 25 und 29 Millionen Euro liege. Neben dem Rekordmeister und Borussia Dortmund soll auch der FC Barcelona Asllani intensiv beobachten. Die Katalanen seien "mein Traumverein", hatte Asllani selbst in einem Interview mit der Sport Bild mal verraten.
Fisnik Asllani: Seine Leistungsdaten in Hoffenheim 2025/26
- Spiele: 22
- Spielminuten: 1.525
- Tore: 7
- Assists: 7