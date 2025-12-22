"Geht nur über Leistung": Rudi Völler äußert sich zur DFB-Zukunft von Lennart Karl und Said El Mala

"Es geht nur über Leistung. Die haben sie bis jetzt gezeigt und sind in einem Hoch", sagte Völler dem kicker: "Es wird auch Phasen geben, wo es nicht so läuft. Aber klar, alle drei haben etwas Besonderes in ihrem Spiel."

Der Kölner El Mala und der Leipziger Ouédraogo (beide 19) waren jüngst bereits bei der Nationalmannschaft, der Münchner Karl (17) muss dagegen noch auf seine erste Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann warten. "Es wird immer gefragt: 'Wo sind die jungen Spieler?' Aber wir haben sie ja", betonte Völler: "Unabhängig davon, ob sie jetzt schon bei der WM dabei sind, oder in den Jahren danach. Aber das sind Spieler, auf die wir letztendlich bauen."