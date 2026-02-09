"Geht natürlich auf seine Kappe": FC Bayerns Manuel Neuer für Gegentor gegen Hoffenheim kritisiert

"Wir haben ihn gerade noch gelobt, das geht natürlich auf seine Kappe", meinte Experte Michael Ballack am DAZN-Mikrofon über den schweren Fehler des ehemaligen deutschen Nationalkeepers. Wenige Augenblicke zuvor hatte Neuer gegen Kramaric noch stark gerettet und die zwischenzeitliche Führung der Bayern festgehalten.