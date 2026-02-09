Michael Ballack hat Manuel Neuer für dessen Patzer beim 5:1-Sieg des FC Bayern München über die TSG Hoffenheim kritisiert.
"Geht natürlich auf seine Kappe": FC Bayerns Manuel Neuer für Gegentor gegen Hoffenheim kritisiert
Neuer war in der 35. Spielminute ein Zuspiel auf Teamkollege Jonathan Tah etwas zu kurz geraten, woraufhin TSG-Angreifer Fisnik Asllani dazwischenfunkte, sich die Kugel schnappte und auf den völlig freien Andrej Kramaric in der Mitte ablegte, der nur noch ins leere Münchner Tor einschieben musste.
Neuer verschuldet den zwischenzeitlichen Ausgleich
"Wir haben ihn gerade noch gelobt, das geht natürlich auf seine Kappe", meinte Experte Michael Ballack am DAZN-Mikrofon über den schweren Fehler des ehemaligen deutschen Nationalkeepers. Wenige Augenblicke zuvor hatte Neuer gegen Kramaric noch stark gerettet und die zwischenzeitliche Führung der Bayern festgehalten.
Letztlich fiel der Patzer des 39-Jährigen aber nicht ins Gewicht. Auch dank einer frühen roten Karte von Hoffenheims Verteidiger Kevin Akpoguma siegten die Bayern letztlich souverän mit 5:1 und bauten den Vorsprung auf Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte aus.
Die nächsten Spiele des FC Bayern München:
- 11.02., 20.45 Uhr: RB Leipzig (H)
- 14.02., 15.30 Uhr: Werder Bremen (A)
- 21.02., 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt (H)
- 28.02., 18.30 Uhr: Borussia Dortmund (A)