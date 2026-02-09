Goal.com
MANUEL NEUER BAYERN MÜNCHEN IMAGO / Lackovic
Christian Guinin

"Geht natürlich auf seine Kappe": FC Bayerns Manuel Neuer für Gegentor gegen Hoffenheim kritisiert

Beim Gegentor sieht der ehemalige deutsche Nationalkeeper nicht gut aus. Das spricht ein TV-Experte klar an.

Michael Ballack hat Manuel Neuer für dessen Patzer beim 5:1-Sieg des FC Bayern München über die TSG Hoffenheim kritisiert.

  • Neuer war in der 35. Spielminute ein Zuspiel auf Teamkollege Jonathan Tah etwas zu kurz geraten, woraufhin TSG-Angreifer Fisnik Asllani dazwischenfunkte, sich die Kugel schnappte und auf den völlig freien Andrej Kramaric in der Mitte ablegte, der nur noch ins leere Münchner Tor einschieben musste.

  • FC Bayern München v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    Neuer verschuldet den zwischenzeitlichen Ausgleich

    "Wir haben ihn gerade noch gelobt, das geht natürlich auf seine Kappe", meinte Experte Michael Ballack am DAZN-Mikrofon über den schweren Fehler des ehemaligen deutschen Nationalkeepers. Wenige Augenblicke zuvor hatte Neuer gegen Kramaric noch stark gerettet und die zwischenzeitliche Führung der Bayern festgehalten.

  • Letztlich fiel der Patzer des 39-Jährigen aber nicht ins Gewicht. Auch dank einer frühen roten Karte von Hoffenheims Verteidiger Kevin Akpoguma siegten die Bayern letztlich souverän mit 5:1 und bauten den Vorsprung auf Borussia Dortmund wieder auf sechs Punkte aus.

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern München:

    • 11.02., 20.45 Uhr: RB Leipzig (H)
    • 14.02., 15.30 Uhr: Werder Bremen (A)
    • 21.02., 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt (H)
    • 28.02., 18.30 Uhr: Borussia Dortmund (A)
