Geht für den BVB die Tür auf? Ablösefreier Transfercoup von Dortmunder Wunschspieler wohl immer wahrscheinlicher

Timbers Vertrag in Rotterdam läuft aus und wird auf Wunsch des Spielers wohl auch nicht mehr verlängert. Zumindest lassen neue Aussagen von Trainer Robin van Persie darauf schließen.

"Wir sind bereits seit eineinhalb Jahren mit Timber im Gespräch, schon vor meiner Zeit. Wenn Sie mich fragen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er verlängert. Und das ist auch sein gutes Recht", sagte van Persie auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Der 24-Jährige soll einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüberstehen. Allerdings hatten italienische Medien jüngst berichtet, dass auch Lazio eine ernsthafte Option für den Niederländer sei.