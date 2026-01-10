Dem BVB winkt bereits jetzt im Winter ein Transfercoup im Sommer. Bereits im November hatte Sky berichtet, dass die Dortmunder Quentin Timber von Feyenoord Rotterdam intensiv beobachteten und sich das Scouting des technisch starken und zweikampfstarken Mittelfeldspielers bereits in den Endzügen befinde.
Geht für den BVB die Tür auf? Ablösefreier Transfercoup von Dortmunder Wunschspieler wohl immer wahrscheinlicher
Timbers Vertrag in Rotterdam läuft aus und wird auf Wunsch des Spielers wohl auch nicht mehr verlängert. Zumindest lassen neue Aussagen von Trainer Robin van Persie darauf schließen.
"Wir sind bereits seit eineinhalb Jahren mit Timber im Gespräch, schon vor meiner Zeit. Wenn Sie mich fragen, halte ich es für unwahrscheinlich, dass er verlängert. Und das ist auch sein gutes Recht", sagte van Persie auf einer Pressekonferenz am Freitag.
Der 24-Jährige soll einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüberstehen. Allerdings hatten italienische Medien jüngst berichtet, dass auch Lazio eine ernsthafte Option für den Niederländer sei.
- AFP
Timber will mit der Niederlande zur WM
Womöglich kommt durch den Abgang von Pascal Groß auch nochmal im Winter eine neue Dynamik in die Bestrebungen des BVB. Zumal sich Timber mit Champions-League-Spielen für die Schwarzgelben noch einmal bei Bondscoach Ronald Koeman nachhaltig in Erinnerung rufen könnte.
Timber will mit der niederländischen Nationalmannschaft zur WM im kommenden Sommer. Die EM 2024 hatte er auch verletzungsbedingt verpasst, auch in der WM-Qualifikation hatte er aufgrund einer im Februar 2025 erlittenen schweren Knieverletzung größtenteils verpasst. Er absolvierte nur drei von acht Partien.
Der vielseitige Zentrumsspieler besticht auch mit Offensivqualitäten. In 123 Pflichtspielen war Timber bereits an 37 Toren direkt beteiligt (21 Tore, 15 Vorlagen). 2022 war er für 7,4 Millionen Euro von Utrecht nach Rotterdam gewechselt.