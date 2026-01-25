Der FC Bayern München schickt eines seiner Top-Talente möglicherweise per Leihe in die 2. Bundesliga.
Geht er nach Verletzungshorror bei einer Stürmerlegende den nächsten Schritt? FC Bayern könnte Top-Talent an Zweitligist verleihen
FC Bayern: Zieht es Javier Fernandez zu Miroslav Klose?
Einem Bericht von Sky zufolge klopft der 1. FC Nürnberg beim jungen Mittelfeldspieler Javier Fernandez an. Die Franken sollen demnach bereits Gespräche wegen eines Leihgeschäfts führen und Bayern wäre offen dafür, Fernandez noch bis zum Deadline Day Anfang Februar abzugeben, wie Sportvorstand Max Eberl am Samstag bestätigte: "Javi ist eine Option. Er ist lange verletzt gewesen, war aber letztes Jahr schon dabei. Jetzt suchen wir eine gute Möglichkeit, wo er bis Sommer Minuten sammeln kann. Es sind mehrere Vereine in der Verlosung", so Eberl über die Zukunft des 19-Jährigen.
In Nürnberg träfe Fernandez auf einen guten Bekannten im Bayern-Kosmos, schließlich ist Ex-FCB-Stürmer Miroslav Klose Cheftrainer bei dem Zweitligisten. Unter dem ehemaligen Nationalmannschaftstorjäger, der im Sommer 2024 übernahm, setzt Nürnberg stark auf junge Talente und dabei unter anderem auf Leihen hochveranlagter Youngster von Bundesligisten.
So machen derzeit beispielsweise Rechtsverteidiger Tim Drexler (ausgeliehen von der TSG Hoffenheim) oder Linksverteidiger Berkay Yilmaz (ausgeliehen vom SC Freiburg) gute Entwicklungsschritte in Nürnberg. Auch Stürmer Artem Stepanov, den man von Bayer Leverkusen ausgeliehen hat, sammelte in der bisherigen Saison wertvolle Spielpraxis beim FCN. Der 18-Jährige stand zuletzt allerdings zweimal in Folge nicht im Kader und soll über einen vorzeitigen Leihabbruch nachdenken.
- Getty Images
Javier Fernandez will nach langwierigen Verletzungen endlich durchstarten
An Fernandez melden laut Sky derweil auch der Schweizer Erstligist Grasshopper Club Zürich sowie zwei weitere Vereine Interesse an. Die Züricher könnten insofern einen Vorteil haben, da sie Kooperationspartner der Bayern sind. Aktuell spielen mit Jonathan Asp Jensen und Lovro Zvonarek bereits zwei Bayern-Talente per Leihe beim Grasshopper Club.
Fernandez, der zuvor in der Jugend von Atletico Madrid spielte, war Anfang des Jahres 2023 aus Spanien in Bayerns Nachwuchs gewechselt. Nach guter Entwicklung bei der U19 wurde Fernandez rasch zur zweiten Mannschaft hochgezogen, avancierte bereits mit 17 zum Stammspieler in der Regionalliga und durfte sogar stellenweise bei der ersten Mannschaft trainieren.
Langwierige Verletzungsprobleme bremsten den Spanier dann allerdings aus, die vergangene Saison verpasste er wegen einer Sprunggelenks- und einer Meniskusverletzung beinahe komplett. Auch in der ersten Hälfte der laufenden Spielzeit war Fernandez noch lange außen vor, erst Anfang Dezember feierte der zentrale Mittelfeldmann in Bayerns Regionalliga-Team sein Comeback. Nach weit über einem Jahr Pause scheint der FCB vom Potenzial des spanischen Junioren-Nationalspielers weiterhin voll überzeugt und will seine Profikarriere nun in Schwung bringen.
Im vergangenen Sommer hatte Bayern ein Talent mit ähnlich komplizierter Verletzungshistorie übrigens ebenfalls an Nürnberg verliehen. Nachdem er zwei Jahre lang fast überhaupt nicht spielen konnte, sollte Innenverteidiger Tarek Buchmann beim Club Spielpraxis sammeln. Das Pech blieb dem 20-Jährigen jedoch auch dort treu und seit Anfang September fällt er wegen einer Fußverletzung aus.
Javier Fernandez: Seine Zahlen beim FC Bayern
- U17: 7 Einsätze (0 Tore / 0 Assists)
- U19: 25 Einsätze (10 Tore / 4 Assists)
- FC Bayern II: 13 Einsätze (2 Tore / 2 Assists)