Geht er nach Verletzungshorror bei einer Stürmerlegende den nächsten Schritt? FC Bayern könnte Top-Talent an Zweitligist verleihen

Einem Bericht von Sky zufolge klopft der 1. FC Nürnberg beim jungen Mittelfeldspieler Javier Fernandez an. Die Franken sollen demnach bereits Gespräche wegen eines Leihgeschäfts führen und Bayern wäre offen dafür, Fernandez noch bis zum Deadline Day Anfang Februar abzugeben, wie Sportvorstand Max Eberl am Samstag bestätigte: "Javi ist eine Option. Er ist lange verletzt gewesen, war aber letztes Jahr schon dabei. Jetzt suchen wir eine gute Möglichkeit, wo er bis Sommer Minuten sammeln kann. Es sind mehrere Vereine in der Verlosung", so Eberl über die Zukunft des 19-Jährigen.

In Nürnberg träfe Fernandez auf einen guten Bekannten im Bayern-Kosmos, schließlich ist Ex-FCB-Stürmer Miroslav Klose Cheftrainer bei dem Zweitligisten. Unter dem ehemaligen Nationalmannschaftstorjäger, der im Sommer 2024 übernahm, setzt Nürnberg stark auf junge Talente und dabei unter anderem auf Leihen hochveranlagter Youngster von Bundesligisten.

So machen derzeit beispielsweise Rechtsverteidiger Tim Drexler (ausgeliehen von der TSG Hoffenheim) oder Linksverteidiger Berkay Yilmaz (ausgeliehen vom SC Freiburg) gute Entwicklungsschritte in Nürnberg. Auch Stürmer Artem Stepanov, den man von Bayer Leverkusen ausgeliehen hat, sammelte in der bisherigen Saison wertvolle Spielpraxis beim FCN. Der 18-Jährige stand zuletzt allerdings zweimal in Folge nicht im Kader und soll über einen vorzeitigen Leihabbruch nachdenken.