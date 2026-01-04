Der FC Barcelona macht offenbar bei Dusan Vlahovic von Juventus Turin ernst. Die Gazzetta dello Sport meldet, dass der Serbe, an dem auch der FC Bayern München dran sein soll, bei Barca zum Nachfolger von Robert Lewandowski auserkoren worden sei und nun oberste Priorität bei den Transfer-Bemühungen der Katalanen sein soll.
Geht der FC Bayern München leer aus? Barca macht Transfer von Starstürmer offenbar zur obersten Priorität
Barca: Zukunft von Lewandowski offen
Zuvor hatte bereits die Marca über Gespräche zwischen Barcelona und Vlahovics Management berichtet. Diese seien nun intensiviert worden.
Zwar ist nach wie vor offen, ob Barca eine angebliche vereinseitige Option auf ein weiteres Jahr in Lewandowskis Vertrag zieht, aber Vlahovic will man sich offenbar nicht durch die Lappen gehen lassen. Der 25-Jährige ist Stand jetzt nach Ablauf der aktuellen Saison ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Juve ausläuft und die Zeichen derzeit nicht auf eine Verlängerung stehen.
Lewandowski scheint sich derweil schon nach Alternativen umzuschauen, an Heiligabend soll es zu einem Treffen mit Vertretern von MLS-Klub Chicago Fire gekommen sein.
Vlahovic fehlt noch lange verletzt
Vlahovic war im Januar 2022 für 83,5 Millionen Euro von der AC Florenz nach Turin gewechselt. Bislang kommt er in 162 Spielen für die Alte Dame auf 64 Tore und 16 Vorlagen.
In der laufenden Saison steht er bislang aber nur bei sechs Treffern und zwei Assists in wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen. Aktuell fällt der Stürmer mit einer Adduktorenverletzung aus dem 2:1 gegen Cagliari Ende November aus und wird wohl erst Anfang März zurückkehren.
Die Leistungsdaten von Dusan Vlahovic für Juventus Turin
- Spiele: 162
- Tore: 64
- Assists: 16
- Einsatzminuten: 10.768