Zuvor hatte bereits die Marca über Gespräche zwischen Barcelona und Vlahovics Management berichtet. Diese seien nun intensiviert worden.

Zwar ist nach wie vor offen, ob Barca eine angebliche vereinseitige Option auf ein weiteres Jahr in Lewandowskis Vertrag zieht, aber Vlahovic will man sich offenbar nicht durch die Lappen gehen lassen. Der 25-Jährige ist Stand jetzt nach Ablauf der aktuellen Saison ablösefrei zu haben, da sein Vertrag bei Juve ausläuft und die Zeichen derzeit nicht auf eine Verlängerung stehen.

Lewandowski scheint sich derweil schon nach Alternativen umzuschauen, an Heiligabend soll es zu einem Treffen mit Vertretern von MLS-Klub Chicago Fire gekommen sein.