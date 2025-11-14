"Geht alles seinen erwarteten Verlauf": Hans Wirtz zu "100 Prozent zufrieden" mit Florian Wirtz' Einstand beim FC Liverpool

Etliche Experten übten zuletzt scharfe Kritik an Wirtz. "Nennen wir es einfach beim Namen: Wirtz ist ein Problem", sagte beispielsweise Ex-Nationalspieler Gary Neville. Er habe bei Liverpools 0:3-Pleite gegen Manchester City am Wochenende "wie ein kleiner Junge ausgesehen". Wayne Rooney und Rio Ferdinand äußerten sich bereits ähnlich.

"Die Kritik der Altinternationalen nehme ich nur am Rande wahr", sagte Hans Wirtz. "Florian ist ein junger Mann, der sich in einem neuen Umfeld beweisen möchte. Es ist weniger als ein Drittel der Saison gespielt. Bisher geht alles seinen erwarteten Verlauf, es ist ein ganz normaler Eingewöhnungsprozess, der völlig unabhängig von einer Ablösesumme ist."