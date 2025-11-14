"Florian hat bewusst einen Schritt gemacht, um ein noch besserer Fußballer zu werden", sagte Hans Wirtz dem Kölner Stadt-Anzeiger. "Und den bereut er in keiner Weise. Ihm geht es gut in Liverpool, er freut sich auf jedes Training, hat Anschluss gefunden in der Mannschaft. Wir sind zu 100 Prozent zufrieden, wie es bisher läuft."
"Geht alles seinen erwarteten Verlauf": Hans Wirtz zu "100 Prozent zufrieden" mit Florian Wirtz' Einstand beim FC Liverpool
Wirtz wechselte im Sommer für 140 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool und avancierte damit zum teuersten deutschen Fußballer der Geschichte. Bei seinem neuen Klub stand der 22-jährige Offensivspieler bisher zwar meist in der Startelf, überzeugte dabei aber kaum. Wettbewerbsübergreifend verzeichnete Wirtz erst drei Scorerpunkte. In elf Spielen in der Premier League wartet er sogar noch auf seine erste Torbeteiligung.
Hans Wirtz kontert Kritik der englischen TV-Experten
Etliche Experten übten zuletzt scharfe Kritik an Wirtz. "Nennen wir es einfach beim Namen: Wirtz ist ein Problem", sagte beispielsweise Ex-Nationalspieler Gary Neville. Er habe bei Liverpools 0:3-Pleite gegen Manchester City am Wochenende "wie ein kleiner Junge ausgesehen". Wayne Rooney und Rio Ferdinand äußerten sich bereits ähnlich.
"Die Kritik der Altinternationalen nehme ich nur am Rande wahr", sagte Hans Wirtz. "Florian ist ein junger Mann, der sich in einem neuen Umfeld beweisen möchte. Es ist weniger als ein Drittel der Saison gespielt. Bisher geht alles seinen erwarteten Verlauf, es ist ein ganz normaler Eingewöhnungsprozess, der völlig unabhängig von einer Ablösesumme ist."
Premier League: FC Liverpool aktuell nur Achter
Der amtierende Meister investierte im Sommer nicht nur in Wirtz viel Geld, insgesamt gab Liverpool rund 480 Millionen Euro für neue Spieler aus. Nach einem starken Saisonstart schlitterte die Mannschaft von Trainer Arne Slot zuletzt in die Krise. Von den vergangenen zehn Pflichtspielen verlor sie sieben. In der Premier-League-Tabelle rangiert Liverpool aktuell nur auf Platz acht.
Aktuell weilt Wirtz bei der deutschen Nationalmannschaft. Am Freitag geht es auswärts gegen Luxemburg, am Montag daheim gegen die Slowakei.
FC Liverpool: Die nächsten Spiele
- Samstag 22. November: FC Liverpool - Nottingham Forest (Premier League)
- Mittwoch 26. November: FC Liverpool - PSV Eindhoven (Champions League)
- Sonntag 30. November: West Ham United - FC Liverpool (Premier League)
- Mittwoch 3. Dezember: FC Liverpool - AFC Sunderland (Premier League
- Dienstag 9. Dezember: Inter Mailand - FC Liverpool (Champions League)