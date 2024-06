Geheimwaffe zum Titel bei der EURO 2024? Three Lions setzen auf von Kim Kardashian beworbenes Gadget

Trainer Gareth Southgate und seine Three Lions setzen auf eine ganz besonderes technische Errungenschaft. Das haben sie mit Kim Kardashian gemeinsam.

Die Three Lions lassen auf dem Weg zum angestrebten EM-Titel nichts unversucht: Im Laufe ihres Aufenthalts in Deutschland werden die englischen Stars und Betreuer ein hochmodernes Tracking-Gerät namens "Oura Ring" tragen, das Schlafmuster, Körpertemperatur, Stresslevel und die Herzwerte messen kann. Wie The Telegraph berichtet, ist Gareth Southgate "ein überzeugter Anhänger davon, jeden noch so kleinsten Vorteil auszunutzen" und hat während seiner achtjährigen Amtszeit als Englands Cheftrainer schon eine Vielzahl fortschrittlicher Technologien eingesetzt.