"Gehe mit dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben": Xabi Alonso verabschiedet sich versöhnlich von Real Madrid

Real hatte am Montag, einen Tag nach der 2:3-Clasico-Niederlage im Finale der Supercopa gegen den FC Barcelona, die Trennung von Alonso verkündet. Diese sei in "gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hieß es in der Vereinsmitteilung.

Alonso, der im Sommer mit hohen Erwartungen in Madrid gestartet war, dankte "dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung". Er gehe "mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben."

Der 44-Jährige hatte das Amt vor der laufenden Saison von Carlo Ancelotti übernommen. Zuvor war Alonso zweieinhalb Jahre lang für die Geschicke bei Bayer 04 Leverkusen verantwortlich. Mit der Werkself holte er 2024 sensationell das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.