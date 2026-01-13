Xabi Alonso hat sich mit einem emotionalen Statement nach seinem Aus bei Real Madrid zu Wort gemeldet. "Diese berufliche Etappe ist zu Ende, und es ist nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht hätten", schrieb der 44-Jährige in einem Beitrag auf seinem Instagram-Profil. Dennoch sei es "eine Ehre und eine Verantwortung" gewesen, an der Seitenlinie der Königlichen gestanden zu sein.
"Gehe mit dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben": Xabi Alonso verabschiedet sich versöhnlich von Real Madrid
Real entlässt Alonso nach Niederlage im Clasico
Real hatte am Montag, einen Tag nach der 2:3-Clasico-Niederlage im Finale der Supercopa gegen den FC Barcelona, die Trennung von Alonso verkündet. Diese sei in "gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hieß es in der Vereinsmitteilung.
Alonso, der im Sommer mit hohen Erwartungen in Madrid gestartet war, dankte "dem Verein, den Spielern und vor allem den Fans für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung". Er gehe "mit Respekt, Dankbarkeit und dem Stolz, mein Bestes gegeben zu haben."
Der 44-Jährige hatte das Amt vor der laufenden Saison von Carlo Ancelotti übernommen. Zuvor war Alonso zweieinhalb Jahre lang für die Geschicke bei Bayer 04 Leverkusen verantwortlich. Mit der Werkself holte er 2024 sensationell das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.
Verlor Xabi Alonso die Kabine bei Real Madrid?
In der spanischen Liga liegt Madrid mit vier Punkten hinter dem Meister und Pokalsieger Barcelona. Dazu gewann der Rekordsieger in der Champions-League-Ligaphase vier seiner sechs bisherigen Partien, zwei Niederlagen gab es gegen den FC Liverpool (0:1) und Manchester City (1:2). Die Party gegen City Anfang Dezember war bereits als persönliches "Endspiel" für Alonso ausgerufen worden, trotz der Niederlage durfte der gebürtige Baske weitermachen.
Seit Wochen hatten sich Berichte über Alonsos angeblich angespanntes Verhältnis zu Teilen seiner Mannschaft gehäuft. In der Kabine herrsche ein "kalter Krieg", hieß es beispielsweise, Superstars wie Vinicius Junior oder Jude Bellingham sollen mächtig unzufrieden gewesen sein. Zuletzt deuteten kleine Indizien aber daraufhin, dass die Kabine wieder hinter dem 44-Jährigen stehen könnte.
Die Nachfolge tritt nun Alvaro Arbeloa, früher Alonsos Mitspieler bei Real und zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft, an. Im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete soll er am Mittwoch erstmals auf der Bank sitzen.
Alvaro Arbeloas Stationen als Spieler:
Zeitraum Verein 2001 - 2006 Real Madrid 2006 - 2007 Deportivo La Coruna 2007 - 2009 FC Liverpool 2009 - 2016 Real Madrid 2016 - 2017 West Ham United
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.