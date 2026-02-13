"Geh' rein jetzt!" Schiedsrichter Daniel Siebert maßregelt Manuel Neuer und scherzt über den FC Bayern

Als Neuer in der 27. Minute wegen einer abermaligen Unterbrechung wegen einer VAR-Überprüfung in Richtung des Referees schimpft, kontert Sieber scherzhaft: "Wir checken noch auf Foul, deswegen musst du warten. Kann sein, dass es Elfmeter ist, deswegen müssen wir checken. Entspann dich! Die Pause tut Euch ja ganz gut. Geh' rein!" Damit nahm Siebert wohl Bezug auf die turbulente Anfangsphase des Spiels, in der sich die Bayern nicht über einen Rückstand hätten beschweren dürfen und kurz nach Beginn durch den VAR sogar bei Christoph Baumgartners Treffer gerettet wurden.

Vor Sieberts Ansage an Neuer war es zu seiner wohl strittigsten Entscheidung im Spielverlauf gekommen, als er ein klares Foul von Josip Stanisic an Antonio Nusa nicht sah und der VAR anschließend nur auf Strafstoß überprüfen konnte. Weil das Vergehen knapp außerhalb erfolgte, erhielt RB auch keinen Freistoß aus guter Position.

Ein Umstand, der besonders RB-Trainer Ole Werner maximal in Rage versetzte. Es sei "für mich Wahnsinn, dass er gar keinen Tatort gesehen hat", schimpfte Werner nach dem Spiel und ließ Siebert auch für dessen Umgang mit ihm nach Abpfiff in keinem guten Licht dastehen.

"Ich bin zum Schiedsrichter hin, der hat mein Angebot des Handschlags komplett ignoriert. Ich weiß nicht, was ich ihm getan habe, vielleicht hat er es auch nicht mitbekommen, weil er mit anderen Leuten im Gespräch war", schilderte Werner: "Aber auf jeden Fall hatten wir Blickkontakt und er hat es vorgezogen, mir heute nicht die Hand zu geben, warum auch immer."