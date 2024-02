Sven-Göran Eriksson träumte immer davon, Liverpool zu trainieren. Nun wird ihm diese Ehre demnächst zuteil.

Die schwer an Krebs erkrankte schwedische Trainer-Ikone Sven-Göran Eriksson wird beim Benefizspiel der Liverpool-Legendenelf gegen die Ajax-Legendenelf am 23. März Teil des Trainer-Teams der Reds sein. Das gab der englische Traditionsklub am Dienstag offiziell bekannt.