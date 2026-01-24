Gab es sogar schon Kontakt? FC Chelsea nimmt offenbar einen Millionen-Mann von Bayern München ins Visier

Dass Kim schon im laufenden Wintertransferfenster wechselt, ist laut Bild aber dennoch unwahrscheinlich. Der Abwehrmann will sich wohl nicht voreilig aus München verabschieden und bis zum Sommer probieren, seine Lage zu verbessern. Erst dann wolle er über seine weitere Zukunft entscheiden, heißt es. Schon Anfang Januar hatte Sky berichtet, dass Kim im Winter noch alle Anfragen ablehnen wolle.

Möglicherweise könnten Chelseas Bemühungen um Kim dann also im Sommer konkret werden. Neben den Londonern sollen allen voran italienische Topklubs über Kim nachdenken. In der Serie A hatte sich der südkoreanische Nationalspieler in der Meistersaison der SSC Neapel 2022/23 als zweikampfstarker Abwehrchef einen Namen gemacht.

Für 50 Millionen Euro war Kim im Anschluss zu den Bayern gewechselt, eine ähnliche Ablösesumme würde sich der deutsche Rekordmeister nun bei einem Verkauf vorstellen.

Obwohl Upamecano und Tah die Nase vorne haben, kam Kim diese Saison bereits auf 20 Einsätze (ein Tor). Dabei zeigte er zuletzt stabile Leistungen, wenngleich er im Champions-League-Spiel gegen Saint-Gilloise (2:0) unter der Woche einen umstrittenen Platzverweis kassierte und nach gut einer Stunde mit Gelb-Rot vom Platz flog. Noch auf dem Rasen hatte der Bayern-Star sein Unverständnis dafür dem Linienrichter gegenüber zum Ausdruck gebracht.