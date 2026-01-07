"Gab es in der Geschichte des Fußballs so gut wie nie": Harry Kane vom FC Bayern mit einer absoluten Ikone verglichen

Cruyff war einer der prägendsten Spieler der 1970er Jahre. Mit Ajax Amsterdam gewann er dreimal den Europapokal der Landesmeister, später wurde er mit dem FC Barcelona spanischer Meister. Mit der niederländischen Nationalmannschaft erreichte er 1974 das WM-Finale, verlor dort aber gegen Deutschland. Insgesamt erzielte der 2016 verstorbene Cruyff in 654 Pflichtspielen für seine Klubs und sein Land 378 Tore.

Diese Marken hat Kane schon übertroffen: Er absolvierte bis dato 733 Pflichtspiele und markierte dabei 489 Tore, hauptsächlich für die englische Nationalmannschaft, Tottenham Hotspur und den FC Bayern.

Kanes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027, zuletzt gab es Gerüchte über eine vorzeitige Verlängerung. Sammer, von 2012 bis 2016 Sportvorstand des FC Bayern und aktuell externer Berater von Borussia Dortmund, gibt sich diesbezüglich zurückhaltend. Auf die Frage, ob er dem FC Bayern eine Vertragsverlängerung empfehlen würde, erwiderte Sammer lediglich: "Kane ist auf dem Peak seiner Karriere. Die Frage ist, wie lange er diesen Peak konservieren kann."