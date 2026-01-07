Kane befindet sich beim FC Bayern in der Form seines Lebens. In der Hinrunde erzielte der 32-jährige Engländer in 25 Pflichtspielen 30 Treffer, dazu gefiel er als Spielmacher und mit seiner Abwehrarbeit. Als Mitglied des Mannschaftsrats trug er auch schon die Kapitänsbinde, als Manuel Neuer und Joshua Kimmich unpässlich waren.
"Gab es in der Geschichte des Fußballs so gut wie nie": Harry Kane vom FC Bayern mit einer absoluten Ikone verglichen
"Das, was er der Mannschaft gibt, ist außergewöhnlich", begann Sammer seinen Lobgesang auf Kane in einem Interview mit der Sport Bild. "Noch außergewöhnlicher ist vielleicht nur seine Sachlichkeit. Nun mögen einige denken, dass Sachlichkeit bedeutet, er sei kein Führungsspieler. Aber es gibt diese Art von Spielern, die durch Leistung beeindrucken, nicht viel sprechen und trotzdem Anführer sind. Kane ist ein Vorbild."
Sammer sieht Kane "als Torjäger in einer Kombination aus teilweise Individualist, teilweise Führungsspieler. Diese Verbindung gab es in der Geschichte des Fußballs so gut wie nie. Dazu fällt mir nur ein anderer Spieler ein: Johan Cruyff. Torjäger, Individualist, Anführer: Das eint Cruyff und Kane."
Kane-Verlängerung beim FC Bayern? Sammer bleibt zurückhaltend
Cruyff war einer der prägendsten Spieler der 1970er Jahre. Mit Ajax Amsterdam gewann er dreimal den Europapokal der Landesmeister, später wurde er mit dem FC Barcelona spanischer Meister. Mit der niederländischen Nationalmannschaft erreichte er 1974 das WM-Finale, verlor dort aber gegen Deutschland. Insgesamt erzielte der 2016 verstorbene Cruyff in 654 Pflichtspielen für seine Klubs und sein Land 378 Tore.
Diese Marken hat Kane schon übertroffen: Er absolvierte bis dato 733 Pflichtspiele und markierte dabei 489 Tore, hauptsächlich für die englische Nationalmannschaft, Tottenham Hotspur und den FC Bayern.
Kanes Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2027, zuletzt gab es Gerüchte über eine vorzeitige Verlängerung. Sammer, von 2012 bis 2016 Sportvorstand des FC Bayern und aktuell externer Berater von Borussia Dortmund, gibt sich diesbezüglich zurückhaltend. Auf die Frage, ob er dem FC Bayern eine Vertragsverlängerung empfehlen würde, erwiderte Sammer lediglich: "Kane ist auf dem Peak seiner Karriere. Die Frage ist, wie lange er diesen Peak konservieren kann."
Harry Kane und Johan Cruyff im Vergleich
- Harry Kane: 733 Spiele, 489 Tore, 227 Assists
- Johan Cruyff: 654 Spiele, 378 Tore, 282 Assists