"Fußballerisch außergewöhnlich": Real Madrid beobachtet einen Frankfurter, der gegen den FC Barcelona glänzte

Im Klub-Magazin des Vereins gibt sich Ilicevic bescheiden: "Am Anfang der Saison habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber gerade in den letzten Wochen habe ich mich noch mal weiterentwickelt und fühle mich sehr gut in der Mannschaft. Unsere Gegner sind zwar älter als ich, aber da mache ich mir nicht so einen Kopf drum. Ich spiele einfach, als wäre ich genauso alt wie die anderen." Schon jetzt sticht Ilicevic jedoch bei der U19 heraus, bei der er von Vereins-Ikone Alex Meier trainiert wird und von dessen Tipps profitieren kann.

Um das Interesse namhafter Klubs abzuwehren, steht Krösche dem Bericht zufolge bereits in direktem Kontakt mit der Familie des 15-Jährigen, um ihr eine langfristige Perspektive am Main aufzuzeigen.

Der Trubel scheint Ilicevic derweil nicht zu beunruhigen: "Ich will versuchen, in jedem Training Gas zu geben, in jedem Spiel an meine Grenze zu gehen und dadurch Fortschritte zu machen. In den nächsten Spielen kann ich auf jeden Fall noch viel lernen, weiterkommen und mich dann im Hinblick auf die nächste Saison weiterentwickeln."