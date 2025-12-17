Bei Eintracht Frankfurt wächst ein Top-Talent heran und die Interessenten stehen angeblich Schlange. Wie die Bild berichtet, haben Scouts von Weltklubs wie Real Madrid, dem FC Chelsea oder AC Mailand den 15-jährigen Niko Ilicevic in der Youth League mit Interesse verfolgt.
"Fußballerisch außergewöhnlich": Real Madrid beobachtet einen Frankfurter, der gegen den FC Barcelona glänzte
"Er ist als Persönlichkeit und physisch auf einem sehr, sehr weiten Stand. Dazu ist er fußballerisch außergewöhnlich", lobte Frankfurts Sport-Vorstand Markus Krösche den deutschen U16-Nationalspieler bereits vor einigen Monaten. Am Ende der vergangenen Saison brach die Eintracht sogar die Regeln, als der damals 14-jährige Ilicevic als Zeichen der Anerkennung zwei Testspiele bei den Profis mitmachen durfte und prompt zwei Tore erzielte: 20.000 Euro mussten die Hessen anschließend zahlen, weil sie einen zu jungen Spieler eingesetzt hatten.
Beim 3:4 in der Youth League gegen den FC Barcelona glänzte der Teenager ebenfalls: Ein Tor erzielte er selbst und ein weiteres bereitete er indirekt vor, nachdem der Linksfuß bei einem seiner Tempo-Dribblings gefoult wurde und Mitspieler Marvin Dills den fälligen Freistoß versenkte.
Markus Krösche will Niko Ilicevic eine langfristige Perspektive aufzeigen
Im Klub-Magazin des Vereins gibt sich Ilicevic bescheiden: "Am Anfang der Saison habe ich ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber gerade in den letzten Wochen habe ich mich noch mal weiterentwickelt und fühle mich sehr gut in der Mannschaft. Unsere Gegner sind zwar älter als ich, aber da mache ich mir nicht so einen Kopf drum. Ich spiele einfach, als wäre ich genauso alt wie die anderen." Schon jetzt sticht Ilicevic jedoch bei der U19 heraus, bei der er von Vereins-Ikone Alex Meier trainiert wird und von dessen Tipps profitieren kann.
Um das Interesse namhafter Klubs abzuwehren, steht Krösche dem Bericht zufolge bereits in direktem Kontakt mit der Familie des 15-Jährigen, um ihr eine langfristige Perspektive am Main aufzuzeigen.
Der Trubel scheint Ilicevic derweil nicht zu beunruhigen: "Ich will versuchen, in jedem Training Gas zu geben, in jedem Spiel an meine Grenze zu gehen und dadurch Fortschritte zu machen. In den nächsten Spielen kann ich auf jeden Fall noch viel lernen, weiterkommen und mich dann im Hinblick auf die nächste Saison weiterentwickeln."
Eintracht Frankfurt: Die Spiele bis zum Ende der Hinrunde
- 20. Dezember: Hamburger SV (A)
- 9. Januar: Borussia Dortmund (H)
- 13. Januar: VfB Stuttgart (A)