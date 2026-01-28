Fußball heute live: DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt die Konferenz zur Champions League heute im Stream und TV?

Der heutige Mittwoch (28. Januar) hält Fußball en masse für uns gleich 18 Spiele laufen parallel. Mit Der CL-Konferenz könnt Ihr Euch immer auf dem Laufenden halten.
In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die XXL-Konferenz überträgt.
Der heutige Mittwoch (28. Januar) hält Fußball en masse für uns gleich 18 Spiele laufen parallel. Mit Der CL-Konferenz könnt Ihr Euch immer auf dem Laufenden halten.
In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die XXL-Konferenz überträgt.
Heute ist Mittwoch, und das bedeutet, dass DAZN die Rechte an sämtlichen Partien des Tages besitzt - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Um 19.15 Uhr könnt Ihr via App und Website die XXL-Konferenz einschalten. Moderiert wird diese von Laura Wontorra, als Experten sind Nils Petersen und Sami Khedira im Einsatz.
Wenn Ihr die CL-Konferenz live sehen möchtet, reicht bereits ein Abo des günstigeren Pakets, DAZN SuperSports.
|Uhrzeit
|Begegnung
|Übertragung
|21 Uhr
|Benfica Lissabon – Real Madrid
|DAZN
|21 Uhr
|SSC Neapel – FC Chelsea
|DAZN
|21 Uhr
|Eintracht Frankfurt – Tottenham Hotspur
|DAZN
|21 Uhr
|PSV Eindhoven – FC Bayern München
|DAZN
|21 Uhr
|Bayer 04 Leverkusen – Villarreal CF
|DAZN
|21 Uhr
|Ajax Amsterdam – Olympiakos Piräus
|DAZN
|21 Uhr
|BVB - Inter Mailand
|DAZN
|21 Uhr
|Manchester City - Galatasaray Istanbul
|DAZN
|21 Uhr
|AS Monaco - Juventus Turin
|DAZN
|21 Uhr
|FC Barcelona - FC Kopenhagen
|DAZN
|21 Uhr
|Atletico Madrid - Bodø/Glimt
|DAZN
|21 Uhr
|Club Brugge - Olympique Marseille
|DAZN
|21 Uhr
|FC Liverpool - Qarabag Agdam
|DAZN
|21 Uhr
|Athletic Bilbao – Sporting CP
|DAZN
|21 Uhr
|Pafos FC – Slavia Prag
|DAZN
|21 Uhr
|FC Arsenal – FK Kairat
|DAZN
|21 Uhr
|Union Saint‑Gilloise – Atalanta Bergamo
|DAZN
|21 Uhr
|Paris Saint-Germain - Newcastle United
|DAZN
|Pl.
|Team
|Sp.
|s
|U
|N
|Tore
|Diff.
|Punkte
|1
|FC Arsenal
|7
|7
|0
|0
|20:2
|18
|21
|2
|Bayern München
|7
|6
|0
|1
|20:7
|13
|18
|3
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|19:8
|11
|15
|4
|FC Liverpool
|7
|5
|0
|2
|14:8
|6
|15
|5
|Tottenham Hotspur
|7
|4
|2
|1
|15:7
|8
|14
|6
|Paris St. Germain
|7
|4
|1
|2
|20:10
|10
|13
|7
|Newcastle United
|7
|4
|1
|2
|16:6
|10
|13
|8
|FC Chelsea
|7
|4
|1
|2
|14:8
|6
|13
|9
|FC Barcelona
|7
|4
|1
|2
|18:13
|5
|13
|10
|Sporting Lissabon
|7
|4
|1
|2
|14:9
|5
|13
|11
|Manchester City
|7
|4
|1
|2
|13:9
|4
|13
|12
|Atletico Madrid
|7
|4
|1
|2
|16:13
|3
|13
|13
|Atalanta Bergamo
|7
|4
|1
|2
|10:9
|1
|13
|14
|Inter Mailand
|7
|4
|0
|3
|13:7
|6
|12
|15
|Juventus Turin
|7
|3
|3
|1
|14:10
|4
|12
|16
|Borussia Dortmund
|7
|3
|2
|2
|19:15
|4
|11
|17
|Galatasaray SK
|7
|3
|1
|3
|9:9
|0
|10
|18
|Qarabag Agdam
|7
|3
|1
|3
|13:15
|-2
|10
|19
|Olympique Marseille
|7
|3
|0
|4
|11:11
|0
|9
|20
|Bayer 04 Leverkusen
|7
|2
|3
|2
|10:14
|-4
|9
|21
|AS Monaco
|7
|2
|3
|2
|8:14
|-6
|9
|22
|PSV Eindhoven
|7
|2
|2
|3
|15:14
|1
|8
|23
|Athletic Bilbao
|7
|2
|2
|3
|7:11
|-4
|8
|24
|Olympiakos Piräus
|7
|2
|2
|3
|8:13
|-5
|8
|25
|SSC Neapel
|7
|2
|2
|3
|7:12
|-5
|8
|26
|FC Kopenhagen
|7
|2
|2
|3
|11:17
|-6
|8
|27
|Club Brügge
|7
|2
|1
|4
|12:17
|-5
|7
|28
|FK Bodö/Glimt
|7
|1
|3
|3
|12:14
|-2
|6
|29
|Benfica Lissabon
|7
|2
|0
|5
|6:10
|-4
|6
|30
|Pafos FC
|7
|1
|3
|3
|4:10
|-6
|6
|31
|Union Saint-Gilloise
|7
|2
|0
|5
|7:17
|-10
|6
|32
|Ajax Amsterdam
|7
|2
|0
|5
|7:19
|-12
|6
|33
|Eintracht Frankfurt
|7
|1
|1
|5
|10:19
|-9
|4
|34
|Slavia Prag
|7
|0
|3
|4
|4:15
|-11
|3
|35
|FC Villarreal
|7
|0
|1
|6
|5:15
|-10
|1
|36
|Qairat Almaty
|7
|0
|1
|6
|5:19
|-14
|1