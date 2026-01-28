Goal.com
Fußball heute live: DAZN oder Amazon Prime? Wer zeigt / überträgt die Konferenz zur Champions League heute im Stream und TV?

Am letzten Spieltag der CL-Ligaphase geht es ordentlich rund, satte 18 Spiele stehen heute auf dem Programm. Wo Ihr die Konferenz sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Der heutige Mittwoch (28. Januar) hält Fußball en masse für uns gleich 18 Spiele laufen parallel. Mit Der CL-Konferenz könnt Ihr Euch immer auf dem Laufenden halten. 

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wer die XXL-Konferenz überträgt.

    Heute ist Mittwoch, und das bedeutet, dass DAZN die Rechte an sämtlichen Partien des Tages besitzt - sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Um 19.15 Uhr könnt Ihr via App und Website die XXL-Konferenz einschalten. Moderiert wird diese von Laura Wontorra, als Experten sind Nils Petersen und Sami Khedira im Einsatz.

    Wenn Ihr die CL-Konferenz live sehen möchtet, reicht bereits ein Abo des günstigeren Pakets, DAZN SuperSports.

  • Champions League, 8. Spieltag: Spielplan und Übertragung am Mittwoch im TV und Livestream

    UhrzeitBegegnungÜbertragung
    21 UhrBenfica Lissabon – Real MadridDAZN
    21 UhrSSC Neapel – FC ChelseaDAZN
    21 UhrEintracht Frankfurt – Tottenham HotspurDAZN
    21 UhrPSV Eindhoven – FC Bayern MünchenDAZN
    21 UhrBayer 04 Leverkusen – Villarreal CFDAZN
    21 UhrAjax Amsterdam – Olympiakos PiräusDAZN
    21 UhrBVB - Inter MailandDAZN
    21 UhrManchester City - Galatasaray IstanbulDAZN
    21 UhrAS Monaco - Juventus Turin DAZN
    21 UhrFC Barcelona - FC Kopenhagen DAZN
    21 UhrAtletico Madrid - Bodø/GlimtDAZN
    21 UhrClub Brugge - Olympique MarseilleDAZN
    21 UhrFC Liverpool - Qarabag AgdamDAZN
    21 UhrAthletic Bilbao – Sporting CPDAZN
    21 UhrPafos FC – Slavia PragDAZN
    21 UhrFC Arsenal – FK KairatDAZN
    21 UhrUnion Saint‑Gilloise – Atalanta BergamoDAZN
    21 UhrParis Saint-Germain - Newcastle UnitedDAZN

  • Champions League, Ligaphase: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

    Pl.TeamSp.sUNToreDiff.Punkte
    1FC Arsenal770020:21821
    2Bayern München760120:71318
    3Real Madrid750219:81115
    4FC Liverpool750214:8615
    5Tottenham Hotspur742115:7814
    6Paris St. Germain741220:101013
    7Newcastle United741216:61013
    8FC Chelsea741214:8613
    9FC Barcelona741218:13513
    10Sporting Lissabon741214:9513
    11Manchester City741213:9413
    12Atletico Madrid741216:13313
    13Atalanta Bergamo741210:9113
    14Inter Mailand740313:7612
    15Juventus Turin733114:10412
    16Borussia Dortmund732219:15411
    17Galatasaray SK73139:9010
    18Qarabag Agdam731313:15-210
    19Olympique Marseille730411:1109
    20Bayer 04 Leverkusen723210:14-49
    21AS Monaco72328:14-69
    22PSV Eindhoven722315:1418
    23Athletic Bilbao72237:11-48
    24Olympiakos Piräus72238:13-58
    25SSC Neapel72237:12-58
    26FC Kopenhagen722311:17-68
    27Club Brügge721412:17-57
    28FK Bodö/Glimt713312:14-26
    29Benfica Lissabon72056:10-46
    30Pafos FC71334:10-66
    31Union Saint-Gilloise72057:17-106
    32Ajax Amsterdam72057:19-126
    33Eintracht Frankfurt711510:19-94
    34Slavia Prag70344:15-113
    35FC Villarreal70165:15-101
    36Qairat Almaty70165:19-141
