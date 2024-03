"Fußball blieb völlig auf der Strecke": Wie eines der größten Talente Europas in der zweiten Mannschaft von Slavia Prag landete

Mohamed Ihattaren galt mal als eines der größten Talente Europas. Aktuell kämpft er im B-Team von Slavia Prag um den Anschluss.

Dass Mohamed Ihattaren trotz seines immensen Talents Probleme hat, als Fußballprofi nachhaltig Fuß zu fassen, ist nicht neu. Die Karriere des Hochbegabten stockt bereits seit einigen Jahren.

Nichts könnte das besser beschreiben, als der Fakt, dass der inzwischen 22-Jährige seit Ende April 2021 - also in fast drei Jahren - gerade einmal sechs Pflichtspiele bestritten hat. Ihattarens bis dato letzter Einsatz um Punkte: Ein 1:1 mit Ajax II gegen De Graafschap am 6. Mai 2022. Zweite niederländische Liga.

Seitdem sind beinahe zwei Jahre vergangen. Und zuletzt hat Ihattaren fußballerisch einen weiteren Tiefpunkt erreicht. Bei Slavia Prag, das ihn Anfang Dezember 2023 ablösefrei unter Vertrag nahm, wurde der Offensivspieler Ende Januar in die zweite Mannschaft versetzt. Der Grund: Mangelnde Fitness. Im B-Team werde er "primär an seiner physischen Verfassung arbeiten", teilte der tschechische Topklub mit.