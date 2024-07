In Paris rollt bei Olympia auch der Fußball. Wie qualifiziert man sich für das größte Sportevent der Welt?

Nach der Europameisterschaft in Deutschland und der Copa América in den USA steigt in Paris das dritte Highlight dieses Sommers: Vom 24. Juli bis zum 10. August findet bei den Olympischen Spielen in Paris das Fußballturnier statt.

16 Männermannschaften kämpfen um die Medaillen, eine deutsche Auswahl ist nicht dabei.

GOAL erklärt, wer sich wie für die Teilnahme an Olympia qualifiziert hat.