Für Xavi war er "der Beste" einer goldenen Generation: Einen verhinderten Weltfußballer des FC Barcelona kennt heute fast niemand mehr

Xavi Hernandez ist einer der größten Spieler der Geschichte. Er hat nicht nur unfassbare 33 Titel gewonnen, sondern auch einen der erfolgreichsten und revolutionärsten Spielstile im modernen Fußball mitgeprägt. Er war das Gesicht einer Generation, die schon jetzt, wenige Jahre nach dem Höhepunkt ihres Schaffens, lebenden Legendenstatus inne hat.
Er hat mit Künstlern wie Lionel Messi oder Andres Iniesta zusammengespielt. Und doch nennt Xavi, der als Trainer noch nicht ganz an seine Spielerkarriere anknüpfen konnte, angesprochen auf den besten Mittelfeldspieler einen anderen: "Der wirklich Gute war Mario Rosas. Er war der Beste meiner Generation." Auch wenn er diese 2009 getätigte Aussage später revidierte und Messi und Iniesta als beste Teamkollegen betitelte, wirft sie doch eine Frage auf: Mario wer?
