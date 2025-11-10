Für Xavi war er "der Beste" einer goldenen Generation: Einen verhinderten Weltfußballer des FC Barcelona kennt heute fast niemand mehr

Mario Rosas wurde wie Xavi 1980 geboren. Er wuchs unter der andalusischen Sonne in Malaga auf, der Fußball war das erste, was er morgens in die Hand nahm und das letzte, was er abends vor dem Schlafengehen berührte. Und wie er das konnte, das Berühren des Objektes der Begierde Tausender. Er war immer einer der Kleinsten – und dennoch besser als sie alle zusammen. Rosas, der auch als Mann später nur 1,67 Meter messen sollte, war das, was man heute lapidar ein "Ausnahmetalent" nennt.

Und er hatte Glück, dass über 900 Kilometer entfernt, an der Küste Kataloniens einige Männer beschlossen, den Fußball zu revolutionieren. Angeführt von Johan Cruyff baute man fußend auf dem System von Ajax Amsterdam eine Akademie auf, die zum Ziel hatte, möglichst viele qualitativ hochwertige Spieler auszubilden. Neu dabei: Wichtig war einzig der Fußball und nicht etwa die körperliche Statur. Etwas, das Xavi, Messi und Iniesta zugute kam, die andernorts vielleicht aufgrund ihrer Größe aussortiert worden wären. Und Mario Rosas.

1994 wurde er entdeckt und wechselte als 14-Jähriger zum FC Barcelona. Dort staunte man nicht schlecht über diesen kleinen Spielmacher mit den unglaublichen Qualitäten. Er reifte, geprägt durch den Kurzpassfußball, zu einem der größten Talente Europas, von dem sich nicht nur die Experten Großes erhofften.

1998, sieben Tage vor seinem 18. Geburtstag, durfte er unter Louis van Gaal und an der Seite von Stars wie Luis Figo dann in der spanischen Beletage debütieren. Zwar ging das unbedeutende Spiel gegen Salamanca mit 1:4 verloren, dass das Spiel nur eines von vielen weiteren Rosas' sein würde, bezweifelte dennoch niemand.