Der United-Trainer will seinen Landsmann angeblich ins Old Trafford locken - doch der FC Barcelona kann diesen Plan durchkreuzen.

Ruben Amorim, Trainer von Manchester United, will angeblich seinen Ex-Spieler Francisco Trincao von Sporting CP aus Lissabon ins Old Trafford locken. Das berichtet die englische Tageszeitung The Sun. Die beiden arbeiteten noch zu Beginn dieser Saison in Lissabon zusammen, ehe sich Ruben Amorim nach England verabschiedete, um dort die Nachfolge von Erik ten Hag bei United anzutreten.