Timothy Chandler von der SGE ist eigentlich für witzige Videos bekannt. Das hat ihn jetzt sogar bis an die Spitze des deutschen Krimis gebracht.

Rechtsverteidiger Timothy Chandler von Eintracht Frankfurt hat es in den "Tatort" geschafft. Am Sonntag den 29. September wird er im letzten Fall des Duos Anna Janneke/Paul Brix in der Main-Metropole zu sehen sein.