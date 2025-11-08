Der ehemalige französische Nationalspieler Marcel Desailly würde sich über eine Rückkehr von Ex-Liverpool-Stürmer Darwin Nunez in die Premier League freuen und hat dabei einen ganz bestimmten Verein im Sinn.
"Für mich wäre er perfekt": Weltmeister bringt spektakuläre Rückkehr von Ex-Liverpool-Stürmer Darwin Nunez in die Premier League ins Gespräch
FC Chelsea hat aktuell keine überragende Nummer 9
"Nunez wäre perfekt für mich", sagte Desailly bei OLBG über seinen Wunschstürmer für Ex-Klub FC Chelsea. Die Blues haben im Sommer mit Joao Pedro und Liam Delap zwar für viel Geld zwei neue Neuner verpflichtet, die sind bis dato allerdings noch nicht die erhofften Verstärkungen. Pedro blieb zwischenzeitlich acht Pflichtspiele lang ohne Tor, Delap verpasste einen Großteil der bisherigen Saison verletzt.
Mit Marc Guiu hat man einen weiteren echten Mittelstürmer im Kader, der 19-jährige Spanier ist allerdings noch nicht so weit, die volle Last der Verantwortung im Angriffszentrum zu tragen.
- Getty Images
Würde Darwin Nunez zum FC Chelsea passen?
Nunez sei derweil "nicht zu teuer", betonte Desailly, Weltmeister von 1998. "Ich hätte diesen Spieler wirklich gerne im Kader (von Chelsea, d. Red.) gesehen."
Nunez war 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon zum FC Liverpool gewechselt, konnte die hohen Erwartungen an der Anfield Road allerdings nie so wirklich erfüllen. In 143 Einsätzen für die Reds kam er auf 40 Tore, im vergangenen Sommer war der Uruguayer dann für 53 Millionen Euro zu Al-Hilal gewechselt. In Saudi-Arabien steht er bis 2028 unter Vertrag.
"Wenn er noch auf dem Markt und in Saudi-Arabien vielleicht nicht zufrieden ist, könnte er jemand sein, der zurück kommt", hofft Desailly, der von 1998 bis 2004 für Chelsea spielte, auf ein Nunez-Comeback in der Premier League. "Als junger Spieler hatte er in Liverpool auch ein bisschen Pech. Aber dass die Reds ihn geholt haben, zeigt, dass sie wirklich Potenzial in ihm sahen. Ein Darwin Nunez mit Selbstvertrauen, in einem guten System von Enzo Maresca (Chelseas Trainer, d. Red.) - das hätte für Chelsea wirklich hilfreich sein können", so Desailly.
Darwin Nunez erzielte bisher vier Tore für Al-Hilal
Für Al-Hilal hat Nunez bisher in acht Pflichtspieleinsätzen vier Tore erzielt. Der erste Treffer für seinen neuen Klub gelang dem 26-Jährigen Mitte September, als er bei einem 2:2 gegen Al-Qadsiah zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. Den bisher besten Auftritt für Al-Hilal legte Nunez Mitte Oktober hin: Beim 5:0-Auswärtssieg bei Al-Ettifaq schnürte der uruguayische Nationalspieler einen Doppelpack und bereitete ein weiteres Tor vor.
Seither kam kein weiterer Nunez-Treffer mehr hinzu, wegen Knieproblemen musste er schon das eine oder andere Mal aussetzen.
- Getty
Darwin Nunez in der Premier League: Zahlen und Fakten
- Premier-League-Spiele: 95
- Für: FC Liverpool
- Premier-League-Tore: 25
- Premier-League-Assists: 16
- Premier-League-Debüt: 6. August 2022 (Tor und Assist bei einem 2:2 gegen Fulham)
- Größter Erfolg: Englischer Meister 2025 mit Liverpool