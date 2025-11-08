"Für mich wäre er perfekt": Weltmeister bringt spektakuläre Rückkehr von Ex-Liverpool-Stürmer Darwin Nunez in die Premier League ins Gespräch

Nunez sei derweil "nicht zu teuer", betonte Desailly, Weltmeister von 1998. "Ich hätte diesen Spieler wirklich gerne im Kader (von Chelsea, d. Red.) gesehen."

Nunez war 2022 für 85 Millionen Euro Ablöse von Benfica Lissabon zum FC Liverpool gewechselt, konnte die hohen Erwartungen an der Anfield Road allerdings nie so wirklich erfüllen. In 143 Einsätzen für die Reds kam er auf 40 Tore, im vergangenen Sommer war der Uruguayer dann für 53 Millionen Euro zu Al-Hilal gewechselt. In Saudi-Arabien steht er bis 2028 unter Vertrag.

"Wenn er noch auf dem Markt und in Saudi-Arabien vielleicht nicht zufrieden ist, könnte er jemand sein, der zurück kommt", hofft Desailly, der von 1998 bis 2004 für Chelsea spielte, auf ein Nunez-Comeback in der Premier League. "Als junger Spieler hatte er in Liverpool auch ein bisschen Pech. Aber dass die Reds ihn geholt haben, zeigt, dass sie wirklich Potenzial in ihm sahen. Ein Darwin Nunez mit Selbstvertrauen, in einem guten System von Enzo Maresca (Chelseas Trainer, d. Red.) - das hätte für Chelsea wirklich hilfreich sein können", so Desailly.