"Für mich ein herausragender Spieler": Einen möglichen Kane-Backup hat es nach seinem Transfer im Sommer übel erwischt

Im Herbst erschien die PSV-Dokumentation "Ever change a winning team". Darin berichtet Geschäftsführer Marcel Brands, dass er vor Pleas Verpflichtung mit Max Eberl telefoniert habe. Brands wollte sich Einblicke eines Weggefährten holen, der Sportvorstand des FC Bayern kennt Plea aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten.

Bei dem Gespräch habe sich Eberl laut Brands "sehr positiv" über Plea geäußert. Aber nicht nur das: "Er fand sein Niveau gut und erwog, ihn für die Breite zum FC Bayern zu holen." Von Sky auf Brands' Aussagen angesprochen, erwiderte Eberl damals: "Marcel hat mich angerufen und gesagt: 'Wir würden gerne Lasso Plea verpflichten.' Ich habe nur meine Meinung über Plea gesagt, dass er für mich ein herausragender Spieler ist, der durchaus das Niveau hat, sogar bei einem Klub wie Bayern München spielen zu können."

Konkret sei ein Interesse des FC Bayern zwar nicht gewesen. Eberl habe Plea aber sehr wohl im Blick gehabt. "Dass man, wenn viele Dinge nicht funktioniert hätten, auch mal über so einen Spieler nachdenken könnte - das ist jetzt sehr viel Konjunktiv und sehr viel Zukunft - das wollte ich mir damit nicht verbauen." Als beim FC Bayern bis zum Ende der Transferphase tatsächlich sehr viele Dinge nicht funktioniert hatten, stand Plea aber schon bei PSV unter Vertrag und war zudem verletzt.