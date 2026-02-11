Für Lionel Messi war er "der beste Verteidiger der Welt": Real Madrid will seine Abwehr angeblich spektakulär verstärken

Dass beim spanischen Top-Klub zeitnah ein Umbruch in der Defensivreihe stattfinden sollte, ist kein Geheimnis. Die auslaufenden Verträge von David Alaba und Antonio Rüdiger scheinen tendenziell eher nicht verlängert zu werden, sodass dem Bericht zufolge Romero in den Fokus gerückt ist.

Der 27-Jährige sorgte in der jüngeren Vergangenheit gleich in mehrfacher Hinsicht für Wirbel: Anfang Februar beschwerte sich Romero über Social Media darüber, dass sein Arbeitgeber sich nicht ausreichend bemüht habe, den Kader in der Winter-Transferperiode zu verstärken. Zwischenzeitlich waren bei den Spurs 13 Spieler verletzt, sodass der Argentinier trotz Krankheit beim 2:2 gegen Manchester City auflaufen musste. "Alle meine Teamkollegen haben großartige Arbeit geleistet, sie waren unglaublich. Ich wollte ihnen helfen, obwohl ich mich nicht gut fühlte, vor allem, weil wir nur 11 Spieler zur Verfügung hatten – unglaublich, aber wahr und eine Schande."

Tottenhams Trainer Thomas Frank hatte die Entscheidungen der Vereins-Bosse derweil verteidigt und betonte, dass "das Transferfenster nicht Football Manager" sei.