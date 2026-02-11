Real Madrid hat offenbar konkretes Interesse daran, Weltmeister Cristian Romero von Tottenham Hotspur zu verpflichten. Dies berichtet TyC Sports.
Für Lionel Messi war er "der beste Verteidiger der Welt": Real Madrid will seine Abwehr angeblich spektakulär verstärken
Dass beim spanischen Top-Klub zeitnah ein Umbruch in der Defensivreihe stattfinden sollte, ist kein Geheimnis. Die auslaufenden Verträge von David Alaba und Antonio Rüdiger scheinen tendenziell eher nicht verlängert zu werden, sodass dem Bericht zufolge Romero in den Fokus gerückt ist.
Der 27-Jährige sorgte in der jüngeren Vergangenheit gleich in mehrfacher Hinsicht für Wirbel: Anfang Februar beschwerte sich Romero über Social Media darüber, dass sein Arbeitgeber sich nicht ausreichend bemüht habe, den Kader in der Winter-Transferperiode zu verstärken. Zwischenzeitlich waren bei den Spurs 13 Spieler verletzt, sodass der Argentinier trotz Krankheit beim 2:2 gegen Manchester City auflaufen musste. "Alle meine Teamkollegen haben großartige Arbeit geleistet, sie waren unglaublich. Ich wollte ihnen helfen, obwohl ich mich nicht gut fühlte, vor allem, weil wir nur 11 Spieler zur Verfügung hatten – unglaublich, aber wahr und eine Schande."
Tottenhams Trainer Thomas Frank hatte die Entscheidungen der Vereins-Bosse derweil verteidigt und betonte, dass "das Transferfenster nicht Football Manager" sei.
- Getty Images Sport
Cristian Romero fliegt gegen United vom Platz
Für einen weiteren Aufreger sorgte der Führungsspieler am vergangenen Samstag im Duell mit Manchester United: In der 30. Spielminute hatte sich der argentinische Innenverteidiger den Ball am eigenen Strafraum ein wenig zu weit vorgelegt, woraufhin ihm Uniteds Casemiro die Kugel abluchsen wollte. Im Tackling kam Romero dann viel zu spät, traf seinen Gegenspieler mit offener Sohle und räumte den Brasilianer auf brutale Weise ab.
Romero wurde von Schiedsrichter Michael Oliver mit glatt Rot vom Platz gestellt, Tottenham musste die restlichen 60 Minuten mit einem Mann weniger zu Ende spielen.
Unter Experten löste das heftige Foul Entsetzen aus. "Das ist so hässlich", kommentierte Sky-Kommentator Uli Hebel die Szene. "Ich glaube nicht, dass er das durchziehen muss. Das ist lächerlich. Das ist wahnsinnig. Er lässt seine Teamkollegen wieder im Stich", meinte TNT Sports-Experte Ally McCoist.
Cristian Romero kam aus Bergamo zu Tottenham
Dass Romero aber potenziell einer der besten Verteidiger der Welt sein kann, hat er im Laufe der Jahre bereits mehrmals bewiesen. Das größtmögliche Lob kam vor einiger Zeit sogar von größtmöglicher Stelle. Lionel Messi, siebenmaliger Ballon-d'Or-Gewinner, schwärmte im Herbst 2023 über seinen Landsmann: "Für mich ist er derzeit der beste Verteidiger der Welt. Unglaubliche Leistung heute, er war der Man of the Match." Damals überzeugte Romero in der WM-Qualifikation gegen Ecuador (1:0).
Der 27-Jährige, der 2022 für 50 Millionen Euro von Atalanta Bergamo zu den Spurs wechselte, könnte also bald Teil des Madrider Ensembles werden. Neben Real wird auch Atletico Madrid und dem FC Barcelona Interesse an der Defensiv-Größe, dessen Vertrag bei den Nordlondonern noch bis 2029 gültig ist, nachgesagt.
Cristian Romero: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Spiele: 28
- Spielminuten: 2326
- Tore: 6
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 8
- Platzverweise: 2