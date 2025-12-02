Für gerade einmal zehn Millionen Euro! VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt liefern sich angeblich Zweikampf um Shootingstar aus der 2. Bundesliga

Nach Informationen von Sky sind die Schwaben nun ebenfalls in den Poker eingestiegen, nachdem die SGE schon länger ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen habe. Demnach bahne sich derzeit ein Zweikampf zwischen beiden Klubs an, beide wollten Ebnoutalib am liebsten schon im nahenden Winter-Transferfenster unter Vertrag nehmen.

An die Spielvereinigung ist der Angreifer noch bis zum 30. Juni 2028 vertraglich gebunden. Elversberg soll dem Vernehmen nach bereits Versuche unternommen haben, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern, noch zögert Ebnoutalib allerdings. Das Interesse aus dem deutschen Oberhaus sei ihm durchaus bewusst. Als Ablösesumme stehen zehn Millionen Euro im Raum.

In der laufenden Saison gehört der 22-Jährige zu den absoluten Shootingstars der zweiten Liga. In jedem der 14 Spiele stand Ebnoutalib auf dem Rasen, wobei ihm zehn Tore gelangen. In der Tabelle belegt Elversberg derzeit einen starken dritten Platz.