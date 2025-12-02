Der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt zeigen offenbar Interesse an Stürmer Younes Ebnoutalib von der SV Elversberg.
Für gerade einmal zehn Millionen Euro! VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt liefern sich angeblich Zweikampf um Shootingstar aus der 2. Bundesliga
Wechselt Ebnoutalib schon im Winter in die Bundesliga?
Nach Informationen von Sky sind die Schwaben nun ebenfalls in den Poker eingestiegen, nachdem die SGE schon länger ein Auge auf den 22-Jährigen geworfen habe. Demnach bahne sich derzeit ein Zweikampf zwischen beiden Klubs an, beide wollten Ebnoutalib am liebsten schon im nahenden Winter-Transferfenster unter Vertrag nehmen.
An die Spielvereinigung ist der Angreifer noch bis zum 30. Juni 2028 vertraglich gebunden. Elversberg soll dem Vernehmen nach bereits Versuche unternommen haben, das Arbeitspapier vorzeitig zu verlängern, noch zögert Ebnoutalib allerdings. Das Interesse aus dem deutschen Oberhaus sei ihm durchaus bewusst. Als Ablösesumme stehen zehn Millionen Euro im Raum.
In der laufenden Saison gehört der 22-Jährige zu den absoluten Shootingstars der zweiten Liga. In jedem der 14 Spiele stand Ebnoutalib auf dem Rasen, wobei ihm zehn Tore gelangen. In der Tabelle belegt Elversberg derzeit einen starken dritten Platz.
Neben Stuttgart und Frankfurt auch andere Klubs mit Interesse
"Wir haben keinerlei Interesse, ihn abzugeben. Ich weiß aber auch, wie der Markt funktioniert und dass manchmal Sachen passieren können, die ganz verrückt sind", erklärte SVE-Sportvorstand Nils-Ole Book bei Sky, angesprochen auf die Gerüchte. "Sicher können wir uns überhaupt nicht sein."
Stuttgart und Frankfurt sind darüber hinaus nicht die einzigen Klubs, die Interesse an Ebnoutalib zeigen. Angeblich steht der Stürmer auch beim FC Turin, dem FC Villarreal und Feyenoord Rotterdam auf dem Zettel.
Die SGE ist nach der Verletzung von Jonathan Burkardt auf der Suche nach frischem Personal im Offensivbereich. Ähnlich sieht es beim VfB aus, bei dem Knipser Ermedin Demirovic nach einer Fußverletzung ebenfalls noch länger ausfallen wird.
Younes Ebnoutalib: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 16
- Tore: 10
- Assists: 0
- Vertrag bei Elversberg bis: 2028