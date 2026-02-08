Der umstrittene Elfmeter, der zur Führung für den FC Bayern München führte, und die noch umstrittenere Rote Karte gegen TSG-Innenverteidiger Kevin Akpoguma, sorgten bei den unterlegenen Hoffenheimern nach der 1:5-Niederlage am Sonntagabend für Unmut.
"Für die 75.000 Menschen tut es mir leid": TSG Hoffenheim nach Niederlage beim FC Bayern stinksauer auf den Schiedsrichter
"Was soll ich dazu sagen?", zuckte Mittelfeldspieler Grischa Prömel bei DAZN verzweifelt mit den Schultern, als ihm die entsprechende Szene noch einmal am Bildschirm gezeigt wurde. Er deutete an, dass er sich von Schiedsrichter Tobias Stieler besonders bei der Entscheidung, Akpoguma mit Rot vom Platz zu stellen, mehr Fingerspitzengefühl gewünscht hätte: "Man kann es so oder so auslegen - aber wenn man es in der 17. Minute mit Rot gegen uns entscheidet, dann wird es schwer in München. Ich weiß, dass es für die Schiedsrichter schwierig ist, Woche für Woche in solch kniffligen Situationen entscheiden zu müssen. Ich will nicht in deren Haut stecken."
Nach einem Zweikampf zwischen Akpoguma und Bayerns Luis Diaz im Hoffenheimer Strafraum nach gut einer Viertelstunde, bei dem der Kolumbianer zu Boden ging, hatte Stieler auf den Punkt gezeigt. Eine harte 50:50-Entscheidung, die letztlich aber vertretbar war. Da Akpoguma mit seinem leichten Halten auch eine klare Torchance für den FCB verhinderte, stellte der Unparteiische den TSG-Verteidiger zudem mit Rot vom Platz. Eine nach den Regeln zwar konsequente, aber noch härtere Entscheidung, bei der Stieler Akpoguma mit etwas Fingerspitzengefühl auch mit Gelb hätte davon kommen lassen können - auch, um damit im Topspiel nicht allzu früh eine gefühlte Vorentscheidung herbeizuführen.
Auf Nachfrage des Reporters, ob sich Stieler die Szene zumindest noch einmal am VAR-Monitor hätte anschauen sollen, entgegnete Prömel: "Ja, natürlich. Aber ich bin das Thema Videoschiedsrichter auch ein bisschen leid. Klar, wenn es so eine Aktion ist, kann man es sich schon noch einmal anschauen. Der Akpo (Kevin Akpoguma, d. Red.) ist auch nicht in einem kontrollierten Zustand, liegt halb in der Luft und wird auch noch ein bisschen gezogen. Es tut weh, weil es am Ende dann eben so ein Spiel entscheidet."
Hoffenheim-Trainer Ilzer nach Niederlage beim FC Bayern stinksauer auf den Schiedsrichter
Harry Kane verwandelte den Elfmeter in der 20. Minute zu Bayerns Führung, nachdem der Tabellendritte aus dem Kraichgau in der Anfangsphase gut mitgespielt hatte. Auch in Unterzahl wehrte sich die TSG erfolgreich gegen den Spitzenreiter, sorgte für ein offenes Spiel und kam nach einigen ausgelassenen Torchancen in der 35. Minute durch Andrej Kramaric zum verdienten Ausgleich.
Ein Münchener Doppelschlag durch Kane - wiederum per Elfmeter - und Diaz kurz vor der Pause sorgte dann jedoch für eine Vorentscheidung, in Hälfte zwei legte Diaz später noch zwei weitere Treffer nach, die das Ergebnis auf 5:1 in die Höhe schraubten. Auch Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann zeigte sich derweil verärgert über Stielers Entscheidung für Elfmeter und Rot gegen Akpoguma: "Bringt ja nix", sagte er zunächst süffisant, als er bei DAZN gefragt wurde, ob er sich die Szene anschauen wolle. "Puh. Also das ist zumindest so, dass er es sich nochmal anschauen darf", betonte der Nationalkeeper dann, als er die Bilder sehen konnte. Die Begründung, die Stieler ihm auf dem Platz gegeben hatte, konnte er nicht mehr nachvollziehen: "Er sagt zu mir, er (Akpoguma, d. Red.) zieht Diaz runter. Ich habe da jetzt keinen Arm gesehen - er schiebt ihn, okay. Aber dass er ihn so klar runter zieht, sehe ich jetzt nicht."
Auch TSG-Trainer Christian Ilzer äußerte sich nach Schlusspfiff zu der viel diskutierten Szene. Was er mit Stieler persönlich besprach, bleibe zwar zwischen ihm und dem Schiedsrichter, betonte der Österreicher -wurde dann aber sehr deutlich: "Das war eine klare Fehlentscheidung", warf er dem Unparteiischen vor, das Spiel beeinflusst zu haben. "Niemals" sei eine Rote Karte gegen Akpoguma gerechtfertigt gewesen. "Da brauchen wir nicht diskutieren, das hat ja jeder gesehen. 75.000 Menschen haben sich auf ein Topspiel hier gefreut, für die tut es mir ein bisschen leid, dass es dieses Unterzahlspiel geworden ist." Die TSG gehe trotz der Niederlage "mit breiter Brust" aus der Partie. "Wir haben echt coole Dinge mitnehmen können."
Nach FC Bayern vs. TSG Hoffenheim: Schiedsrichter Stieler stellt sich den Fragen
Auch Schiedsrichter Stieler selbst stellte sich derweil und erklärte, warum er auf Elfmeter und Rot entschieden hatte. "Zu Beginn des Zweikampfes findet ein ganz normales Positionsgerangel statt. Luis Diaz ist dann schneller, in der besseren Position und kann auf das Tor schießen oder quer spielen. Er kommt durch ein Haltevergehen des Hoffenheimers zu Fall, demzufolge Strafstoß und alternativlos die Rote Karte, weil es eben ein Haltevergehen war und keine fußballtypische Aktion", so der 44-Jährige bei DAZN, der auch seine Doppelbestrafung explizit rechtfertigte: Wenn Akpoguma "mit dem Fuß versucht hätte den Ball zu spielen und ihn dann trifft, wird reduziert. Aber in dem Fall nicht möglich", sagte Stieler.
Es habe zwar Kontakt zu VAR Matthias Jöllenbeck gegeben, "aber das ist auf keinen Fall eine Szene für den Video-Assistenten", erklärte der Schiedsrichter weiter und ließ sich dann noch zu einer kleinen Spitze gegen TSG-Coach Ilzer hinreißen: "Die Frage, die mir weder der Hoffenheimer Trainer noch du (Reporter, d. Red.) beantworten kann: Warum sollte sich Luis Diaz mit Ball am Fuß frei vor dem Hoffenheimer Tor einfach fallen lassen? Er schießt ja noch nicht mal Elfmeter und er will Tore schießen. Er kann aufs Tor schießen, er kann den Ball quer spielen auf Kane, der frei ist ... warum soll er das machen?"
Akpoguma habe derweil laut Stieler die Elfmeterentscheidung nicht angezweifelt, sondern nur die Rote Karte infrage gestellt. "Schau dir die Reaktion des Hoffenheimer Spielers nach dem Elfmeterpfiff an, er wusste genau, dass es ein Foul war. Das Einzige, was wir noch kurz besprochen haben, war die Rote Karte. Deswegen ist das definitiv nichts für den VAR", so der Unparteiische.
