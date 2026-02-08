"Für die 75.000 Menschen tut es mir leid": TSG Hoffenheim nach Niederlage beim FC Bayern stinksauer auf den Schiedsrichter

"Was soll ich dazu sagen?", zuckte Mittelfeldspieler Grischa Prömel bei DAZN verzweifelt mit den Schultern, als ihm die entsprechende Szene noch einmal am Bildschirm gezeigt wurde. Er deutete an, dass er sich von Schiedsrichter Tobias Stieler besonders bei der Entscheidung, Akpoguma mit Rot vom Platz zu stellen, mehr Fingerspitzengefühl gewünscht hätte: "Man kann es so oder so auslegen - aber wenn man es in der 17. Minute mit Rot gegen uns entscheidet, dann wird es schwer in München. Ich weiß, dass es für die Schiedsrichter schwierig ist, Woche für Woche in solch kniffligen Situationen entscheiden zu müssen. Ich will nicht in deren Haut stecken."

Nach einem Zweikampf zwischen Akpoguma und Bayerns Luis Diaz im Hoffenheimer Strafraum nach gut einer Viertelstunde, bei dem der Kolumbianer zu Boden ging, hatte Stieler auf den Punkt gezeigt. Eine harte 50:50-Entscheidung, die letztlich aber vertretbar war. Da Akpoguma mit seinem leichten Halten auch eine klare Torchance für den FCB verhinderte, stellte der Unparteiische den TSG-Verteidiger zudem mit Rot vom Platz. Eine nach den Regeln zwar konsequente, aber noch härtere Entscheidung, bei der Stieler Akpoguma mit etwas Fingerspitzengefühl auch mit Gelb hätte davon kommen lassen können - auch, um damit im Topspiel nicht allzu früh eine gefühlte Vorentscheidung herbeizuführen.

Auf Nachfrage des Reporters, ob sich Stieler die Szene zumindest noch einmal am VAR-Monitor hätte anschauen sollen, entgegnete Prömel: "Ja, natürlich. Aber ich bin das Thema Videoschiedsrichter auch ein bisschen leid. Klar, wenn es so eine Aktion ist, kann man es sich schon noch einmal anschauen. Der Akpo (Kevin Akpoguma, d. Red.) ist auch nicht in einem kontrollierten Zustand, liegt halb in der Luft und wird auch noch ein bisschen gezogen. Es tut weh, weil es am Ende dann eben so ein Spiel entscheidet."