Im Poker um die Zukunft von Dayot Upamecano beim FC Bayern ist eine mögliche neue Lösung im Gespräch.
Für den Traum von der Premier League: Kompromisslösung zwischen dem FC Bayern und Dayot Upamecano?
WAS IST PASSIERT?
Im Bild-Podcast 'Bayern-Insider' heißt es, dass in den Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Innenverteidiger mittlerweile folgendes Modell diskutiert wird: Upamecano solle seinen 2026 auslaufenden Vertrag um vier Jahre verlängern. In dem Zuge soll der Nationalspieler Frankreichs die von ihm gewünschte Ausstiegsklausel bekommen. Diese solle nach zwei Jahren erstmals greifen. Nach drei Jahren könne die festgeschriebene Ablösesumme dann nochmals sinken.
Eine solche Kompromisslösung hätte für beiden Seiten Charme: Die Bayern hätten zunächst in der Defensivzentrale Planungssicherheit mit ihrem Leistungsträger und die Gefahr eines ablösefreien Abgangs nach dieser Spielzeit wäre gebannt. Und Upamecano hätte die Möglichkeit, in der mittelfristigen Zukunft einen Wechsel zu vollziehen.
Denn der 27-Jährige habe es "schon im Kopf, irgendwann in der Premier League spielen zu wollen", heißt es. Zudem seien Ausstiegsklauseln in München "kein Tabuthema mehr". Mehrere FCB-Profis wie zum Beispiel Harry Kane oder Jamal Musiala haben bereits entsprechende Optionen in ihren Arbeitspapieren.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Upamecano, sein Berater Moussa Sissoko und Bayerns sportliche Führung verhandeln seit Monaten wegen einer Vertragsverlängerung. Sah es Mitte Januar noch nach einer zügigen Einigung aus, stocken die Gespräche mittlerweile seit geraumer Zeit. Neben einer Ausstiegsklausel sind die vom Spieler gewünschte Gehaltserhöhung und ein Unterschriftsbonus die Streitpunkte.
FCB-Sportvorstand Max Eberl ließ jüngst keinen Zweifel daran aufkommen, dass die Bayern den Abwehrspieler unbedingt halten wollen. Upamecanos Verlängerung stehe aktuell "über allem" sagte er bei Sky: "Jetzt verschlechtere ich wahrscheinlich meine Verhandlungsposition, aber er ist einer der besten Innenverteidiger der Welt und den wollen wir bei uns behalten."
Upamecanos Verhandlungsposition ist nicht nur wegen Eberls öffentlichem Lob, des auslaufenden Vertrags und seinen starken Leistungen gut. Mehrere internationale Spitzenklubs sollen ein Auge auf ihn geworfen haben. Real Madrid wird in diesem Zuge immer wieder genannt, dazu die englischen Top-Vereine FC Liverpool und FC Chelsea.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Upamecano wechselte 2021 für 42,5 Millionen Euro Ablöse vom Bundesligarivalen RB Leipzig an die Säbener Straße. Mit dem FCB gewann er seitdem unter anderem drei deutsche Meisterschaften. Nachdem sein Spiel lange Zeit von gelegentlichen Patzern geprägt war, präsentiert er sich unter Cheftrainer Vincent Kompany stabil und ist längst Abwehrchef. In dieser Saison absolvierte Upamecano alle 13 Pflichtspiele und stand dabei siebenmal über die komplette Distanz auf dem Rasen.