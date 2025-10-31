Für den Traum von der Premier League: Kompromisslösung zwischen dem FC Bayern und Dayot Upamecano?

Im Bild-Podcast 'Bayern-Insider' heißt es, dass in den Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Innenverteidiger mittlerweile folgendes Modell diskutiert wird: Upamecano solle seinen 2026 auslaufenden Vertrag um vier Jahre verlängern. In dem Zuge soll der Nationalspieler Frankreichs die von ihm gewünschte Ausstiegsklausel bekommen. Diese solle nach zwei Jahren erstmals greifen. Nach drei Jahren könne die festgeschriebene Ablösesumme dann nochmals sinken.

Eine solche Kompromisslösung hätte für beiden Seiten Charme: Die Bayern hätten zunächst in der Defensivzentrale Planungssicherheit mit ihrem Leistungsträger und die Gefahr eines ablösefreien Abgangs nach dieser Spielzeit wäre gebannt. Und Upamecano hätte die Möglichkeit, in der mittelfristigen Zukunft einen Wechsel zu vollziehen.

Denn der 27-Jährige habe es "schon im Kopf, irgendwann in der Premier League spielen zu wollen", heißt es. Zudem seien Ausstiegsklauseln in München "kein Tabuthema mehr". Mehrere FCB-Profis wie zum Beispiel Harry Kane oder Jamal Musiala haben bereits entsprechende Optionen in ihren Arbeitspapieren.