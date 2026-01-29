Für den Fall der Fälle: FC Bayern beobachtet offenbar ein bis zu 65 Millionen Euro teures Abwehrjuwel

Einem Bericht von Sky zufolge beobachten die Bayern Ahanor ganz genau und haben ihn als potenzielle Neuverpflichtung für den Sommer im Visier. Beim FCB halte man den 17-jährigen Innenverteidiger, der im Februar 18 wird, für einen spannenden Akteur. Zudem ist Ahanor Linksfuß und passt damit ins Profil, das der deutsche Rekordmeister für sein Abwehrzentrum gerne dazuholen würde. Aktuell hat man in Hiroki Ito hier nur eine Option und der Japaner hatte in seinen bisher eineinhalb Jahren in München häufig mit Verletzungen zu kämpfen.

Ahanor steht in Bergamo noch bis 2028 unter Vertrag, könnte Atalanta aber im Sommer verlassen. Laut Sky würde im Falle eines Wechsels eine Ablösesumme zwischen 50 und 65 Millionen Euro fällig werden.