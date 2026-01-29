Für den Fall der Fälle: FC Bayern beobachtet offenbar ein bis zu 65 Millionen Euro teures Abwehrjuwel

Der FC Bayern München beschäftigt sich offenbar mit Abwehrjuwel Honest Ahanor von Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo.
Honest Ahanor würde den FC Bayern bis zu 65 Millionen Euro kosten
Einem Bericht von Sky zufolge beobachten die Bayern Ahanor ganz genau und haben ihn als potenzielle Neuverpflichtung für den Sommer im Visier. Beim FCB halte man den 17-jährigen Innenverteidiger, der im Februar 18 wird, für einen spannenden Akteur. Zudem ist Ahanor Linksfuß und passt damit ins Profil, das der deutsche Rekordmeister für sein Abwehrzentrum gerne dazuholen würde. Aktuell hat man in Hiroki Ito hier nur eine Option und der Japaner hatte in seinen bisher eineinhalb Jahren in München häufig mit Verletzungen zu kämpfen.
Ahanor steht in Bergamo noch bis 2028 unter Vertrag, könnte Atalanta aber im Sommer verlassen. Laut Sky würde im Falle eines Wechsels eine Ablösesumme zwischen 50 und 65 Millionen Euro fällig werden.
Honest Ahanor ist beim FC Bayern eine Alternative zu Jeremy Jacquet und Co.
Ahanor, der nigerianische Wurzeln hat, war erst im vergangenen Sommer für 17 Millionen Euro Ablöse von Jugendklub FC Genua zu Atalanta gewechselt. Bei den Norditalienern erarbeitete sich der Teenager im Laufe der bisherigen Saison einen Stammplatz, stand zuletzt fünfmal in Folge in der Startelf. Insgesamt kommt er bis dato auf 20 Einsätze für Atalanta (ein Tor).
Neben den Bayern sollen zahlreiche weitere namhafte Vereine Interesse an Ahanor anmelden. Beim FCB ist der 17-Jährige laut Sky nicht der Top-Kandidat, sondern würde nur dann ein konkreteres Thema, wenn man im Bemühen um andere Optionen wie beispielsweise Jeremy Jacquet von Stade Rennes keinen Erfolg haben sollte. Jacquet wird unter anderem auch vom FC Chelsea umworben und der 20-Jährige soll derzeit zu einem Wechsel nach London tendieren.
Bedarf im Abwehrzentrum? Min-jae Kim könnte Bayern im Sommer verlassen
Mit Dayot Upamecano und Jonathan Tah hat Bayern derzeit ein absolut gesetztes Stamm-Innenverteidigerduo. Upamecano hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag zwar immer noch nicht verlängert - es gilt aber als wahrscheinlich, dass der Franzose das noch tut und den Münchenern damit erhalten bleibt.
Auf den Kaderplätzen dahinter könnte sich im Sommer etwas tun, da mit Min-jae Kim Bayerns derzeitiger Innenverteidiger Nummer drei ein Verkaufskandidat für den Sommer ist. Der FCB hätte den Südkoreaner wohl schon im noch bis zum 2. Februar geöffneten Wintertransferfenster ziehen lassen, Kim lehnte aber sämtliche Angebote ab und will zunächst noch abwarten, ob sich seine Situation im weiteren Saisonverlauf verbessert. Sollte dem nicht so sein, könnte Kim Bayern im Sommer den Rücken kehren, der FC Chelsea und italienische Klubs sollen anklopfen.
Honest Ahanors bisherige Leistungsdaten in der Serie A
- FC Genua: 6 Einsätze (0 Tore / 0 Gelbe Karten)
- Atalanta Bergamo: 13 Einsätze (0 Tore / 0 Gelbe Karten)