Manchester City möchte offenbar einen neuen Abwehrspieler von Ligarivale Newcastle United verpflichten und dafür tief in die Tasche greifen.

Manchester City zeigt offenbar Interesse an Tino Livramento von Newcastle United. Laut The Times bereiten die Cityzens ein Angebot in Höhe von 75 Millionen Euro für den frisch gebackenen englischen U21-Europameister vor.