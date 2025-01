Beim englischen Meister läuft es in dieser Saison nicht nach Wunsch. Deshalb soll noch in diesem Monat eine Verstärkung her.

Manchester City will Eintracht Frankfurt Omar Marmoush noch in diesem Monat in die Premier League holen. Das berichtet die englische Tageszeitung The Telegraph. Der Ägypter soll dabei helfen, den englischen Meister nach einer überraschend schwachen ersten Saisonhälfte wieder in die Spur zu bekommen. Artikel wird unten fortgesetzt