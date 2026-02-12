Fünf Probleme, die Michael Carrick und ManUtd während der 12-tägigen Spielpause der Red Devils angehen sollten

Da United nicht im europäischen Fußball vertreten ist und frühzeitig aus dem FA Cup ausgeschieden ist, hat der Verein nun eine 12-tägige Pause in seinem Spielplan, bevor er am 23. Februar zu Everton reist. Die Pause ist so lang, dass sie als ideale Gelegenheit für lukrative Freundschaftsspiele im Ausland angesehen wurde.

Letztendlich wurden jedoch keine Freundschaftsspiele angesetzt, und Carrick soll das Angebot abgelehnt haben, mit der Mannschaft zu einem Trainingslager in wärmere Gefilde zu reisen, da er es vorzieht, stattdessen in Carrington zu arbeiten. Während die Spieler vier Tage frei bekommen, kann sich Carrick kaum einen einzigen Tag Urlaub leisten, da er Uniteds Weg zu einem Platz unter den ersten Vier der Premier League und zur Rückkehr in die Champions League plant.

Benjamin Sesko's späte Ausgleichstor gegen West Ham bedeutet, dass die Stimmung im Verein positiver ist, als sie es während dieser Pause hätte sein können, aber die Hammers haben dennoch Uniteds perfekten Start unter Carrick gestoppt, und die schwache Leistung warf viele Fragen auf, die der Trainer in den nächsten 12 Tagen beantworten muss.

GOAL wirft einen Blick auf die fünf wichtigsten Probleme, die der ehemalige Mittelfeldspieler und jetzige Trainer der Red Devils sowie seine Vorgesetzten in der Hierarchie angehen müssen...