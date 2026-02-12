Goal.com
Fünf Probleme, die Michael Carrick und ManUtd während der 12-tägigen Spielpause der Red Devils angehen sollten

Manager sagen oft, dass das einzig Positive am unerbittlichen Spielplan des modernen Fußballs ist, dass man nie zu lange Zeit hat, um über ein enttäuschendes Ergebnis zu grübeln. Das Gegenteil trifft jedoch derzeit auf Michael Carrick zu, der alle Zeit der Welt hat, um das 1:1-Unentschieden von Manchester United bei West Ham zu analysieren, bevor seine Mannschaft wieder zum Einsatz kommt.

Da United nicht im europäischen Fußball vertreten ist und frühzeitig aus dem FA Cup ausgeschieden ist, hat der Verein nun eine 12-tägige Pause in seinem Spielplan, bevor er am 23. Februar zu Everton reist. Die Pause ist so lang, dass sie als ideale Gelegenheit für lukrative Freundschaftsspiele im Ausland angesehen wurde.

Letztendlich wurden jedoch keine Freundschaftsspiele angesetzt, und Carrick soll das Angebot abgelehnt haben, mit der Mannschaft zu einem Trainingslager in wärmere Gefilde zu reisen, da er es vorzieht, stattdessen in Carrington zu arbeiten. Während die Spieler vier Tage frei bekommen, kann sich Carrick kaum einen einzigen Tag Urlaub leisten, da er Uniteds Weg zu einem Platz unter den ersten Vier der Premier League und zur Rückkehr in die Champions League plant.

Benjamin Sesko's späte Ausgleichstor gegen West Ham bedeutet, dass die Stimmung im Verein positiver ist, als sie es während dieser Pause hätte sein können, aber die Hammers haben dennoch Uniteds perfekten Start unter Carrick gestoppt, und die schwache Leistung warf viele Fragen auf, die der Trainer in den nächsten 12 Tagen beantworten muss.

GOAL wirft einen Blick auf die fünf wichtigsten Probleme, die der ehemalige Mittelfeldspieler und jetzige Trainer der Red Devils sowie seine Vorgesetzten in der Hierarchie angehen müssen...

    Eine Stammposition für Sesko finden

    Sesko zahlte mit seinem improvisierten Schuss ins Tor von West Ham weiterhin langsam seine Ablösesumme von 74 Millionen Pfund (101 Millionen Dollar) zurück, und es ist an der Zeit, dass der slowenische Nationalspieler wieder von Beginn an spielt. Der teuerste Neuzugang von United im letzten Sommer hatte seit seinem Wechsel von der Bundesliga in die Premier League einige Anlaufschwierigkeiten, aber seit Jahresbeginn hat er fünf Tore erzielt, wobei seine vier Ligatore – ein Doppelpack bei Burnley, der Siegtreffer in der 94. Minute gegen Fulham und sein Ausgleichstreffer in der 96. Minute in East London – dem Team vier Punkte eingebracht haben.

    Sesko hat unter Carrick nur etwas mehr als 60 von insgesamt 450 möglichen Minuten gespielt, aber es war das zweite Mal in drei Spielen, dass er ein Ergebnis gerettet hat. Da United in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten Halbzeit zu kämpfen hatte, sehnte man sich nach einem Zielspieler, auf den man Flanken schlagen konnte, und Carrick gab später zu, dass er den Stürmer hätte einwechseln sollen, bevor er ihn schließlich in der 69. Minute auf den Platz schickte.

    United steht in seinem nächsten Spiel bei Everton vor einer ähnlichen Herausforderung wie bei West Ham, daher muss Sesko von Beginn an spielen, um dem Team eine weitere Option gegen eine Mannschaft zu bieten, die sich ebenfalls gerne tief zurückzieht und die üblichen Wege des Gegners zum Tor blockiert.

    Den Ballbesitz besser nutzen

    Eine Gemeinsamkeit zwischen Ruben Amorim und Carrick scheint zu sein, dass ihre Teams tendenziell besser abschneiden, wenn sie weniger Ballbesitz haben. In den letzten vier Wochen hat United Manchester City mit 32 Prozent Ballbesitz geschlagen, Arsenal mit 44 Prozent besiegt und Fulham mit überraschend geringen 42 Prozent geschlagen, obwohl alle erwartet hatten, dass die Cottagers sich zurückziehen und Druck ausüben würden.

    Die Red Devils haben Tottenham zwar mit 65 % Ballbesitz besiegt, aber sie hatten den offensichtlichen Vorteil, über eine Stunde lang mit einem Mann mehr zu spielen. Gegen West Ham hatten sie den gleichen Ballbesitzanteil, wussten aber größtenteils nicht, was sie damit anfangen sollten.

    Die nächsten Gegner von United werden genau hinschauen, was bedeutet, dass die kommenden Spiele gegen Everton und Crystal Palace wohl schwieriger werden als gegen einen der fünf besten Rivalen. Carrick scheiterte letztendlich in Middlesbrough nach einer hervorragenden ersten Saison, weil seine Mannschaft im Ballbesitz zu vorhersehbar wurde, und er muss sicherstellen, dass sein United nicht das gleiche Schicksal ereilt.

    Zwei Spiele pro Woche bewältigen

    Es war schwer, keinen offensichtlichen Grund dafür zu finden, warum die Siegesserie von United bei West Ham beendet wurde, obwohl die Irons die Mannschaft mit der niedrigsten Platzierung waren, gegen die sie unter Carrick gespielt hatten. Die Red Devils hatten zwischen ihrem Sieg gegen Tottenham und ihrer Reise in die Hauptstadt nur zwei volle Tage Pause, und trotz der kurzen Pause nominierte Carrick eine unveränderte Startelf, sodass nicht wenige Spieler körperlich und mental erschöpft wirkten.

    Carrick hat die Pause ohne Europapokalspiele viel besser genutzt als Amorim und die Zeit für die Vorbereitung und Erholung für das nächste Spiel genutzt. Wenn er jedoch sein Ziel erreichen will, United zurück in die Champions League oder sogar in die Europa League zu bringen, wird er – oder wer auch immer den Job dauerhaft bekommt – diesen Luxus nicht haben und auf Rotation im Kader setzen müssen.

    United hat viel Zeit, sich von den Anstrengungen in East London zu erholen, aber in weniger als einem Monat steht ihnen eine weitere kurze Pause bevor, da zwischen dem Heimspiel gegen Palace und der Reise nach Newcastle nur drei Tage liegen, und Carrick muss die Mannschaft dieses Mal besser vorbereiten.

    Rufen Sie Maguire an.

    Vor dem Spiel von United bei West Ham wurde bekannt, dass der Verein kurz vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags mit Harry Maguire steht. Es lässt sich kaum bestreiten, dass der Verteidiger aufgrund seines Vorbildcharakters einen Verbleib wert ist, und wenn er fit ist und richtig eingesetzt wird, ist er nach wie vor ein erstklassiger Innenverteidiger.

    Das Problem ist, dass es immer schwieriger wird, sich auf Maguires Fitness zu verlassen. Als wollte er diesen Punkt unterstreichen, wurde er in der zweiten Halbzeit im London Stadium mit einer offensichtlichen Oberschenkelverletzung ausgewechselt.

    Maguire ist erst kürzlich nach einer mehr als zweimonatigen Pause wegen einer Oberschenkelverletzung zurückgekehrt, aufgrund derer er neun Spiele verpasst hat. In der letzten Saison musste er zweimal längere Zeit pausieren und verpasste insgesamt neun Spiele. Auch in der Saison 2023/24 fiel er zweimal längere Zeit aus und verpasste das Saisonende und die Europameisterschaft.

    Maguire sagte Reportern am Dienstag beim Verlassen des Stadions, dass es ihm „gut“ gehe, aber das war kein besonders ermutigendes Zeichen, wenn der Verein es ernst meint mit einer Verlängerung seines Vertrags.

    Die Suche nach einem Außenverteidiger beginnt jetzt.

    Es ist kein Geheimnis, dass das Mittelfeld im Sommer der Schwerpunkt der Transferaktivitäten von United sein wird, da der Verein Casemiro ersetzen und mehr Tiefe im Mittelfeld schaffen möchte. Das Spiel gegen West Ham hat jedoch auch deutlich gemacht, dass der Verein einen oder zwei erstklassige Außenverteidiger benötigt.

    Luke Shaw machte den größten Fehler des Spiels und ermöglichte den Gastgebern den Führungstreffer durch Tomas Soucek. Das war ein unglücklicher Zeitpunkt, denn Shaw hatte insgesamt gut gespielt und war in dieser Saison sehr konstant, nachdem er seine schweren Verletzungen hinter sich gelassen hatte.

    Aber selbst wenn man seinen Fehler beim Klären eines springenden Balls außer Acht lässt, hat Shaw nicht mehr lange Zeit im Verein, da sein Vertrag 2027 ausläuft. Er ist einer der großen Überlebenden, der während der ersten Transferperiode von Louis van Gaal nach Old Trafford geholt wurde.

    Auch sein Kollege Diogo Dalot hatte kein gutes Spiel und zeigte in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung, obwohl er einen vielversprechenden Lauf hinlegte, den Amad Diallo jedoch nicht bemerkte.

