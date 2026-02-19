Seine letzte Torbeteiligung liegt schon fast drei Monate zurück! Ein Transferflop könnte für den FC Bayern München noch einmal wichtig werden

Jacksons letzte Torbeteiligung beim FC Bayern liegt derweil schon fast drei Monate zurück. Ende November traf die Leihgabe des FC Chelsea gegen den FC St. Pauli tief in der Nachspielzeit zum Endstand von 3:1. Bis dahin hatte Jackson vier ähnlich bedeutungslose Tore erzielt und zudem einen Assist geliefert. Allesamt in Spielen, die mit mindestens zwei Toren Differenz gewonnen wurden. Das ist in vielerlei Hinsicht eine verheerend schlechte Ausbeute.

Einerseits in Relation zur Gesamtanzahl an Treffern der Münchner Angriffs-Maschine. Wettbewerbsübergreifend sammelte der FC Bayern in dieser Saison schließlich schon sensationelle 118 Tore, das macht im Schnitt 3,37 pro Spiel.

Andererseits in Relation zu seinen Kosten. Die Gebühr für Jacksons einjährige Leihe beträgt 16,5 Millionen Euro, wovon die Spielerseite drei Millionen übernimmt. Sein Gehalt soll laut Sky und Bild inklusive Boni maximal 14 Millionen betragen. Geht man von einem bisweilen kolportierten Grundgehalt von 11,5 Millionen aus, kostet das Paket Jackson die Münchner somit ungefähr 25 Millionen Euro. Stand jetzt heißt das: fünf Millionen Euro pro Tor.