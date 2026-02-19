Quizfrage: Welcher Spieler des FC Bayern hat im Kalenderjahr 2026 schon einen Titel gewonnen? Nicolas Jackson! Zwar nicht mit den Münchnern, aber immerhin. Mitte Januar holte Jackson mit Senegals Nationalmannschaft auf dramatischste Weise den Afrika-Cup. Der 24-jährige Stürmer stand in den meisten Spielen - inklusive des Finals - in der Startelf und steuerte drei Scorerpunkte bei.
Seine letzte Torbeteiligung liegt schon fast drei Monate zurück! Ein Transferflop könnte für den FC Bayern München noch einmal wichtig werden
Jacksons letzte Torbeteiligung beim FC Bayern liegt derweil schon fast drei Monate zurück. Ende November traf die Leihgabe des FC Chelsea gegen den FC St. Pauli tief in der Nachspielzeit zum Endstand von 3:1. Bis dahin hatte Jackson vier ähnlich bedeutungslose Tore erzielt und zudem einen Assist geliefert. Allesamt in Spielen, die mit mindestens zwei Toren Differenz gewonnen wurden. Das ist in vielerlei Hinsicht eine verheerend schlechte Ausbeute.
Einerseits in Relation zur Gesamtanzahl an Treffern der Münchner Angriffs-Maschine. Wettbewerbsübergreifend sammelte der FC Bayern in dieser Saison schließlich schon sensationelle 118 Tore, das macht im Schnitt 3,37 pro Spiel.
Andererseits in Relation zu seinen Kosten. Die Gebühr für Jacksons einjährige Leihe beträgt 16,5 Millionen Euro, wovon die Spielerseite drei Millionen übernimmt. Sein Gehalt soll laut Sky und Bild inklusive Boni maximal 14 Millionen betragen. Geht man von einem bisweilen kolportierten Grundgehalt von 11,5 Millionen aus, kostet das Paket Jackson die Münchner somit ungefähr 25 Millionen Euro. Stand jetzt heißt das: fünf Millionen Euro pro Tor.
- Getty Images Sport
Kein Platz im Kader: Nicolas Jacksons Tiefpunkt gegen RB Leipzig
Zum Vergleich: Das Gesamtpaket Bouna Sarr hat über seine vier Jahre in München etwa 20 Millionen gekostet; der aktuell an Galatasaray Istanbul verliehene Sacha Boey schlug bisher mit etwa 36 Millionen zu Buche, dürfte bei einem etwaigen Verkauf aber auch noch Einnahmen bringen.
Bei Jacksons Leihgeschäft ist eine Kaufpflicht über 65 Millionen verankert, sofern er in mindestens 40 Pflichtspielen mindestens 45 Minuten lang auf dem Platz steht. Bis dato schaffte er das in lediglich acht Partien, insgesamt absolvierte er 641 Minuten. Die Klausel kann also nicht mehr greifen. Nach den bisherigen Eindrücken erscheint es auch ausgeschlossen, dass sich der FC Bayern in freien Verhandlungen um eine feste Verpflichtung bemühen wird.
Seinen vorläufigen Tiefpunkt erreichte Jackson vergangene Woche: Beim bis dato wichtigsten Spiel seit der Winterpause, dem DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig (2:0), strich ihn Trainer Vincent Kompany aus dem Kader.
- Getty Images Sport
Nicolas Jackson passt nicht ins System von Vincent Kompany
Jackson entpuppte sich nicht nur wegen seiner mageren Ausbeute als Missverständnis, sondern auch wegen seiner Spielweise. Stammstürmer Harry Kane ist zugleich effizienter Torjäger und begnadeter Passgeber, Vertreter Jackson dagegen ein klassischer Konterstürmer. Seine Lieblings-Situationen kommen in Kompanys dominanter Spielweise kaum vor. Auch bei hohen Führungen zieht sich der FC Bayern nicht zurück, sondern drängt auf weitere Tore.
Belastet durch den Druck wegen der großen Investitionen und ausgebremst durch die System-Inkompatibilität, verlor Jackson im Laufe der Saison zunehmend an Selbstvertrauen. In der Anfangsphase erzielte er immerhin noch halbwegs irrelevante Treffer, spätestens seit seiner Rückkehr vom Afrika-Cup agiert er vollkommen glücklos.
Ende Januar durfte Jackson gegen die PSV Eindhoven beginnen und vergab dabei eine gute Schusschance. Gegen die TSG Hoffenheim scheiterte er als Joker in der Nachspielzeit aus kurzer Distanz. Nach seinem Tribünenplatz gegen Leipzig wurde er gegen Werder Bremen am Samstag wieder eingewechselt und vertändelte dann eine vielversprechende Situation.
Ungeachtet der komplizierten Umstände verhilft ihm Kompany weiterhin zu regelmäßigen Einsätzen. Denn auch der Trainer weiß: Sofern Kane wegen einer Verletzung oder Sperre ausfällt, führt kaum ein Weg an Jackson vorbei. Notfalls kann zwar auch Serge Gnabry als Mittelstürmer einspringen, in der Vergangenheit fremdelte er mit dieser Rolle aber. Nicht auszuschließen, dass Jacksons großer Moment beim FC Bayern trotz allem noch kommt.
- Getty Images Sport
Rückkehr zum FC Chelsea? Nicolas Jacksons Zukunft ist ungewiss
Völlig offen ist derweil, wie es für ihn ab Sommer weitergeht. Auf die Frage, ob Jackson noch einmal für Chelsea spielen werde, antwortete sein Berater Diomansy Kamara im September bei Canal plus: "Definitiv nicht." Das Verhältnis zu Trainer Enzo Maresca sei "nicht das beste", wohl eine Untertreibung. Der Italiener wurde mittlerweile aber entlassen und durch Liam Rosenior ersetzt. Womöglich gibt es deshalb doch noch ein Umdenken.
Während Jackson beim FC Bayern wohl als einer der teuersten Transferflops in die Geschichte eingehen wird, darf Chelsea zufrieden sein. Jackson wechselte 2023 für 37 Millionen Euro vom FC Villarreal nach London, verzeichnete in den ersten beiden Jahren recht passable Leistungsdaten und brachte durch die jetzige Leihe schon fast die Hälfte der einst investierten Ablösesumme wieder ein. Sofern er irgendwann verkauft wird, steht ein Gewinn. Problematisch wäre es für Chelsea nur, wenn auch Rosenior nicht auf Jackson baut und er seinen Vertrag aussitzt - der läuft nämlich noch bis 2033.
Nicolas Jackson: Seine Leistungsdaten beim FC Bayern
Wettbewerb Spiele Minuten Tore Assists Bundesliga 15 445 3 - Champions League 6 193 2 1 DFB-Pokal 1 3 - - Gesamt 22 641 5 1
