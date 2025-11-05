Logan Bailly & Arjen RobbenImago Images / HochZwei
Fünf Autos, Pool im Winter auf 30 Grad, Gehalt gepfändet: Der größte Chaot der Bundesliga-Geschichte?

Logan Bally sollte Gladbach Stabilität bringen, sorgte aber vor allem neben dem Platz für Schlagzeilen. Das ist seine irre Geschichte.

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2022 und wurde nun aktualisiert.

Auf der Torhüterposition ist Borussia Mönchengladbach seit Jahren gut besetzt. Inzwischen steht Moritz Nicolas zwischen den Pfosten, nachdem Yann Sommer Anfang 2023 für ein kurzes Intermezzo zum großen FC Bayern München wechselte. Der Schweizer folgte wiederum auf Marc-Andre ter Stegen, der den Klub einst 2011 vor dem Abstieg rettete und anschließend großen Anteil am Aufschwung der Fohlen hatte. Dass der heutige Barca-Keeper überhaupt zu seinem Debüt kam, lag an einem Keeper, der bei den Gladbach-Fans nicht in bester Erinnerung geblieben ist. Die Rede ist vom Belgier Logan Bailly.

  • Logan Bailly: Fünf Autos für die Familie - und die Wettmafia im Nacken

    Im Januar 2009 kam Bailly für 2,5 Millionen Euro aus Genk und sollte die neue Nummer eins werden. Bailly wurde auch sofort Stammtorwart bei den damals immer um den Klassenerhalt kämpfenden Gladbachern und wusste auch durchaus mit guten Leistungen zu überzeugen. Für Schlagzeilen sorgte Bailly aber vor allem abseits des Platzes. Denn das Gehalt, das er in der Bundesliga kassierte, stieg dem Torwart vollkommen zu Kopf.

    Der Spiegel berichtete über eine unglaubliche Verschwendungssucht. Ein Bentley für den Vater, ein Audi A5 für die Frau, und für sich selbst durften es dann ein Lamborghini, ein Ferrari und ein Audi A5 Cabrio sein! Zudem soll er das Wasser in seinem Swimmingpool einen gesamten Winter lang auf etwa 30 Grad geheizt haben. Bailly lebte offenbar weit über den Verhältnissen, selbst eines Fußballprofis.

    400.000 Euro Schulden soll Bailly zwischenzeitlich angehäuft haben. Er hinterlegte daher den Berichten zufolge seine Kredit- und EC-Karte beim Klub, der Bailly zudem von seinen kolportierten 40.000 Euro netto pro Monat nur 7.000 Euro ausgezahlt haben soll. Der Rest floss demnach direkt in die Umschuldung. Die Schulden des Belgiers sollen ihn sogar in den Würgegriff der Wettmafia getrieben haben. Unter anderem die Bild berichtete, dass Bailly in diesem Zuge der große Zeh mit einem Hammer gebrochen wurde.

    Diese persönlichen Probleme hatten natürlich dann auch Auswirkungen auf seine Leistungen auf dem Platz. Nach anderthalb guten Jahren ging es in der Saison 2010/11 deutlich bergab. Trainer Michael Frontzeck strich Bailly nach schwachen Leistungen aus dem Kader, Christofer Heimeroth übernahm den Platz zwischen den Pfosten.

  • Logan Bailly & DanteImago Images / Sven Simon

    Logan Bailly: Patzer gegen Lautern beendet Zeit in Gladbach

    Nach Frontzecks Entlassung im Februar 2011 wurde Lucien Favre verpflichtet, Gladbach war zu diesem Zeitpunkt abgeschlagener Tabellenletzter, sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz. Und der Schweizer machte Bailly überraschend wieder zur Nummer eins. Anfangs klappte das auch, ein völlig unerklärlicher Aussetzer gegen den 1. FC Kaiserslautern brachte Bailly aber wieder aufs Abstellgleis. 

    Als der Belgier sich dann noch verletzte, schenkte Favre dem blutjungen ter Stegen das Vertrauen - und wurde belohnt. Mit einem starken Endspurt gelang noch der Sprung in die Relegation und dort dann auch der Klassenerhalt.

    Baillys Zeit in Gladbach war damit aber beendet. Zunächst wurde er zweimal verliehen, 2012 folgte der endgültige Abschied. Bei OH Leuven war Bailly noch drei Jahre Stammspieler, ein Wechsel zu Celtic Glasgow erwies sich aber als Missverständnis. 2020 beendete er schließlich seine Karriere.

